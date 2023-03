Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Orsolini out, Arnautovic verso la panchina

“Manca sempre un soldo per fare una lira” potrebbe pensare Thiago Motta che, per qualche ora, ha potuto accarezzare l’idea di avere l’intera rosa a disposizione. E invece, anche stavolta, il suo Bologna dovrà rinunciare a due pedine importanti come Dominguez e Orsolini. Per il resto, il tecnico avrà tutta la rosa a disposizione per la sfida di sabato sera (calcio d’inizio ore 20.45) contro la Lazio. I biancocelesti sono reduci dalla bella vittoria di Napoli e dalla sconfitta di martedì contro l’AZ Alkmaar in Conference League.

Bologna-Lazio, le scelte dei due allenatori

Il Bologna ritrova Soumaoro e Medel dal 1’ con Sosa e Moro dirottati in panchina. Posch e Cambiaso sugli esterni, trequarti con Ferguson, Aebischer a destra e uno tra Soriano, Barrow e Kyriakopoulos sul lato opposto. Davanti spazio a Zirkzee, in vantaggio nel ballottaggio con Arnautovic.

La Lazio recupera Casale e Cataldi: il primo scenderà regolarmente in campo mentre il secondo rischia la panchina nel duello con Vecino. Anderson prende il posto dell'indisponibile Immobile.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, Sosa, Lykogiannis, De Silvestri, Kyriakopoulos, Moro, Pyyhtia, Aebischer, Barrow, Sansone, Arnautovic.

Allenatore. Thiago Motta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Pellegrini, Radu, Fares, Antonio, Basic, Cataldi, Cancellieri, Romero.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Bercigli, Cecconi.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paganessi.

Foto bolognafc.it