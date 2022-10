Finalmente Bologna. Arnautovic torna al gol e Motta si gode i primi tre punti

È un Bologna vincente e convincente quello che supera il Lecce per 2-0. I gol arrivano nel primo tempo: prima il rigore su Aebischer chiamato dal VAR e trasformato da Arnautovic, poi il colpo di testa di Ferguson su calcio d’angolo di Barrow. Thiago Motta può finalmente sorridere: il Bologna vince la sua seconda partita in campionato, la prima da quando l’italobrasiliano siede sulla panchina rossoblù.

Bologna-Lecce, la gara

La partita viene subito indirizzata sui giusti binari da Bologna che dall’inizio prende il controllo del possesso e del campo. L’impianto di gioco di Motta è mutevole: il modulo somiglia più ad un 4-1-4-1 con Medel che scende in mezzo ai centrali in fase di impostazione e con Dominguez e Ferguson che occupano i mezzi spazi nella trequarti offensiva. Interessanti i movimenti degli esterni: Barrow e Aebischer ricevono spesso sulla fascia ma spesso entrano in mezzo al campo lasciando le bande laterali libere per gli inserimenti degli interni di centrocampo e dei laterali di difesa.

Al minuto 11 la prima vera occasione per il Bologna con Arnautovic pescato in area: l’austriaco tenta l’appoggio invece di calciare ma è proprio sugli sviluppi dell’azione che Aebischer viene calciato da Gendrey. Sozza non fischia ma il VAR lo richiama: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Arnautovic che spiazza Falcone: 1 a 0 Bologna.

Ancora Arnautovic pericoloso in una triangolazione con Dominguez che non si chiude, poi è Posch ad andare vicino al raddoppio con un bel colpo di testa. Proprio con un colpo di testa i rossoblù trovano il secondo gol: Ferguson è bravo a trovare il tempo giusto per l’inserimento, raccoglie con la testa l’assist da corner di Barrow e supera Falcone. Doppio vantaggio Bologna e partita in ghiaccio.

Il secondo tempo procede a ritmi decisamente più lenti. Il Lecce prende coraggio ma non riesce mai a rendersi realmente pericoloso. Ci prova Dominguez in un paio di occasioni, poi Orsolini stropiccia con il sinistro su imbeccata di Arnautovic e infine Posch, servito ancora dall’austriaco, che trova però una bella parata di Falcone. La partita si chiude con un battibecco tra Arnautovic e Baschirotto, entrambi ammoniti.

Bologna-Lecce, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6: quasi mai impegnato dagli attaccanti del Lecce, risponde presente sui pochi tiri che riceve.

Posch 7: cresce ancora rispetto alle ultime uscite. Molto propositivo e sfiora anche il gol in due occasioni. Ormai è lui il titolare della fascia destra.

Bonifazi 6: una buona gara al netto di un mancato anticipo che spalanca il campo al Lecce. Esce con le lacrime per un infortunio (73’ Sosa sv).

Lucumì 5: comincia bene prendendosi le responsabilità in impostazione quando Medel è chiuso. Poi si inceppa qualcosa, perde palloni e fiducia e Motta lo toglie dal campo (66’ Soumaoro 6: entra per difendere il risultato e lo fa senza fronzoli).

Cambiaso 7: ancora una buonissima partita del laterale ex Genoa. Attacca molto la profondità ed è ordinato nelle chiusure.

Medel 6,5: metà pitbull e metà ragioniere: la mediana è il suo territorio e lui ci sguazza.

Ferguson 6,5: in ombra per gran parte del primo tempo, poi trova il gol e migliora anche la sua presenza in campo (87’ Soriano sv).

Aebischer 6,5: il doppelganger di Ferguson. In fase di possesso i due si scambiano spesso compiti e posizioni e il risultato è ugualmente positivo. Furbo nell’azione che porta al penalty.

Dominguez 7: ancora una grande partita dell’argentino. Manca un po’ di brillantezza nell’ultimo terzo di campo, compensata però da una grandissima presenza in mezzo al campo.

Barrow 6,5: molto mobile e ricercato spesso dai compagni, a volte si perde in un bicchier d’acqua ma la maggior parte delle volte risulta pericoloso, come nell’assist a Ferguson (66’ Orsolini 5: ancora confusionario. Un tacco volante più scenico che utile, un tiro sbagliato e poco altro).

Arnautovic 7: è l’anima di questa squadra. Lotta, crea e segna: lui torna al gol e il Bologna torna a vincere.

Motta 6,5: una buona organizzazione che permette ai suoi di dominare in tutte le zone del campo. Gli elementi ‘nuovi’ del suo Bologna non tradiscono le aspettative e lui può sorridere dei suoi primi tre punti.

Bologna-Lecce,il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi (73’ Sosa), Lucumì (66’ Soumaoro), Cambiaso; Medel, Ferguson (87’ Soriano); Aebischer, Dominguez, Barrow (66’ Orsolini); Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Raffaelli, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Vignato, Sansone, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand (73’ Blin), Askildsen (46’ Di Francesco); Strefezza (73’ Rodriguez), Ceesay (83’ Colombo), Banda (46’ Oudin).

A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Umtiti, Cetin, Dermaku, Bistrovic, Helgason, Listkowski.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Assistenti: Tegoni, Bresmes.

IV Uomo: Rutella.

VAR: Marini.

AVAR: Muto.

Reti: 13’ Arnautovic (B), 35’ Ferguson (B).

Ammonizioni: 30’ Lucumì (B), 45’+2 Barrow (B), 47’ Ferguson (B), 65’ Hjulmand (L), 88’ Medel (B), 90’+6 Arnautovic (B), 90’+6 Baschirotto (L).

Espulsioni: -.

(Foto Twitter Bologna FC 1909)