Bologna-Milan 0-2: cronaca e pagelle

Tra le mura di un Dall’Ara letteralmente “bollente” (in tutti i sensi), il Bologna prova ad impensierire la corazzata rossonera ma deve alzare bandiera bianca sotto ai colpi di Giroud e Pulisic. Discreta, comunque, l’organizzazione di gioco felsinea proposta da Thiago Motta, che ha mostrato coraggio e sfrontatezza nonostante l’enorme gap tecnico tra le due compagini in campo. Più che positivo l’esordio di Ndoye, impegnato sulla corsia mancina per tutto l'arco della gara.

Cronaca di Bologna-Milan

Nemmeno il tempo di mettersi comodi, che Lykogiannis prende la mira dai 25 metri e spara un missile terra-aria da fare invidia alla Nato: Maignan la tocca leggermente e la palla prima scheggia la traversa e poi si spegne sul fondo caricando il Dall’Ara. La curva alza i decibel e la gara s’infiamma. Sul versante opposto, però, alla prima occasione il piattone ravvicinato di Giroud la sblocca su assist volante di Reijnders. Bologna 0, Milan 1. La risposta dei rossoblù è veemente, ma il destro di Ferguson sfiora il palo destro della porta rossonera dando solo l’illusione del gol. Niente da fare e così, al 20’, Pulisic si mette in proprio e con una gran sassata dal limite porta il Diavolo sul 2-0. Il Milan non stacca il piede dall’acceleratore e al 27’ un sinistro acrobatico di Hernandez esalta Skorupski, bravo ad evitare in grande stile la terza marcatura lombarda. Successivamente, la gara si tranquillizza fino al 34’, quando è ancora Ferguson a provarci con tiro a mezza altezza: Maignan ci mette i guantoni e l’occasione sfuma. Servirebbe il “classico gol prima dell’intervallo”, ma lo squillo non arriva (anzi, è Skorupski a dover fare gli straordinari con una tempestiva uscita fuori area) e Pairetto manda così tutti a riposo con il Milan avanti di due lunghezze.

La ripresa comincia con Orsolini al posto di Moro e il Bologna sembra essere più pimpante: al 56’ il solito Ferguson ci prova senza grandi pretese, mentre Ndoye si esalta sull’out di sinistra al 60’ colpendo la parte esterna del palo dopo una bella sfuriata personale. Peccato. Il Bologna, però, non molla e va vicino al gol con Aebischer: destro da posizione defilata e Maignan che devia in corner in stile portiere da hockey su ghiaccio. Niente da fare, la clessidra scorre e il Milan amministra il vantaggio senza ulteriori scossoni fino al triplice fischio dell’arbitro. Al Dall’Ara, il Milan batte 2-0 il Bologna.

Pagelle

Skorupksi 6-: Troppo ravvicinato il tap-in del francese per poter intervenire con successo. Anche sul tiro dell’ex Chelsea non può fare molto di più. Gran parata, invece, su Hernandez al 27’. Fa una super uscita in scivolata al limite dell’area verso l’imbrunire del primo tempo.

Posch 6: Pessimi clienti dalla sua parte, ma non molla e lotta fino alla fine. Chiude con la fascia da capitano al braccio.

Lucumi 5,5: Gli avversari, come detto, sono di livello superiore ma è sembrato più macchinoso del solito.

Beukema 6: Meglio del compagno di reparto. Fa un bel salvataggio su Leao ad inizio ripresa.

Lykogiannis 5: Poca roba, esclusa la bomba iniziale che spaventa il Diavolo. (Corazza sv)

Dominguez 6-: Orfano di un compagno che possa fare da playmaker, deve cantare e portare la croce. Non può sostenere da solo il centrocampo. Esce stremato. (El Azzouzi sv)

Aebischer 5,5: Primo tempo anonimo, poi rischia di segnare nella ripresa. Onesto mestierante.

Moro 5,5: Discrete geometrie, ma ci si aspetta di più da uno con la sua tecnica. (Orsolini 6: Entra con voglia, nonostante sia reduce da un lungo stop)

Ferguson 6: Ci prova più dei compagni, senza però essere decisivo.

Ndoye 6,5: Spunti da esterno puro: punta l’uomo, dribbla e crossa. Colpisce anche un palo al termine di un assolo personale. Il migliore tra i rossoblù.

Zirkzee 5,5: I colpi ci sono, ma questo lo sanno anche i sassi. Il problema resta la poca cattiveria agonistica e con questo atteggiamento si va poco lontano… (Van Hooijdonk sv)

Tabellino



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Lykogiannis (87' Corazza); Dominguez (71 El Azzouzi), Aebischer; Moro (45' Orsolini), Fersguson (87' Urbanski), Ndoye; Zirkzee (87' Van Hooijdonk). A disp: Ravaglia, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Fabbian. All: Thiago Motta.

Milan: (4-3-3): Maignan; Hernandez, Tomori, Thiaw (87' Kjaer), Calabria; Krunic, Loftus-Cheek (71' Pobega), Reijnders; Leao, Giroud (71' Okafor), Pulisic (71' Chukwueze). A disp: Sportiello, Mirante, Kalulu, Bartesaghi, Florenzi, Adli, Zeroli, Saelemaekers, Romero, Colombo. All: Stefano Pioli

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti: Berti-Cipressa

IV Uomo: Volpi

VAR: Marini-Maggioni

Reti: 11' Giroud, 20' Pulisic

Ammoniti: 30' Aebischer, 50' Hernandez, 76' Krunic, 77' Zirkzee

Note: 30.203 spettatori