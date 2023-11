Bologna FC: Al Modernissimo il racconto dello "Scudetto delle pistole"

Non poteva mancare il Bologna tra gli argomenti trattati in questo periodo inaugurale del Cinema Modernissimo di Via Rizzoli 1/2. Oggi pomeriggio alle 16.45, infatti, sarà proiettato il filmato (restaurato dalla Cineteca Italiana) sulla quinta partita di finale tra i rossoblù emiliani e i rossoblù liguri del Genoa disputatasi nel lontano 1925. Una gara decisiva che consentì ai felsinei di andare a disputare la finalissima contro l’Alba Roma.

Tuttavia, nella storia, sono rimaste le cinque finali contro il Grifone, soprattutto l’ultimo atto giocato addirittura a porte chiuse alle sette del mattino. Proprio questa sfida d’altri tempi andata in scena il 9 agosto 1925 su un campo periferico di Milano sarà oggetto del docufilm in programma oggi. Immagini che saranno accompagnate al piano da Daniele Furlati, mentre introdurranno il filmato Riccardo Brizzi (docente di storia contemporanea all’Università di Bologna), Carlo Chiesa (giornalista e storico del calcio) e Carlo Caliceti (responsabile comunicazione Bologna FC 1909).

Lo Scudetto delle pistole

Quella finale contro il Genoa fu qualcosa di incredibile e quasi certamente di irripetibile. Intanto perché per stabilire il campione della lega settentrionale, come detto, servirono ben cinque finali (una cosa impensabile di questi tempi) culminate con la partita “segreta” al mattino presto e a porte chiuse per evitare disordini tra le due tifoserie e poi perché a questa anomalia tutta novecentesca, si sommarono una serie di infinite polemiche che accompagnarono il confronto fra le due società. Undici settimane condite da accuse, scontri, battaglie giudiziarie, querelle arbitrali e scontri istituzionali. Un polverone mai visto, tanto che il Genoa mise più volte in discussione la legittimità del trofeo stesso.

La sfida decisiva

Riavvolgiamo per un attimo il nastro del tempo e torniamo indietro di circa un secolo. Sul terreno di gioco della “Forza e Coraggio”, in zona Vigentino, praticamente in aperta campagna meneghina, Bologna e Genoa si affrontano nella prima mattinata del 9 agosto. I rossoblù, in verde per l’occasione, passano in vantaggio grazie ad una magia di Pozzi, poi resistono al ritorno del Grifone e all’ultimo minuto di gioco Perin infila De Prà per il 2-0 definitivo che vale l’accesso alla finalissima e la conclusione di questa interminabile serie di partite. Ma ovviamente non di polemiche.

Appena sette giorni più tardi, in un 16 agosto caldissimo, il Bologna si impone allo "Sterlino" per 4-0 contro l’Alba Roma (Campione della Lega Sud), replicando con un secco 2-0 anche all’ombra del Colosseo nella gara di ritorno e conquistando così il primo titolo nazionale della sua storia a poco più di 15 anni di distanza dalla fondazione del 1909.



Il primo di sette…

Quello del 1925 fu, dunque, il primo Tricolore bolognese, al quale ne seguirono altri sei. Nel 1928/29 il secondo, nel 1935/36 il terzo, nel 1936/37 il quarto, nel 1938/39 il quinto e l’anno successivo il sesto. L’ultimo, il più recente, è ovviamente quello del 1964 vinto contro l’Inter nel famigerato spareggio dell’Olimpico di Roma del 7 di giugno. Circa sessant’anni fa, la squadra guidata da Fulvio Bernardini superò la corazzata diretta dal “Mago” Herrera fresca Campione d’Europa con reti di Fogli e Nielsen nei minuti conclusivi di una gara tremendamente sofferta. Un successo clamoroso, che fu naturalmente dedicato al “Presidentissimo” Renato Dall’Ara, scomparso appena pochi giorni prima di quella storica impresa compiuta dai suoi ragazzi.

Albo d’oro: 36 Juventus; 19 Milan, Inter; 9 Genoa; 7 Bologna, Torino, Pro Vercelli; 3 Roma, Napoli; 2 Lazio, Fiorentina; 1 Sampdoria, Hellas Verona, Cagliari, Casale e Novese.