Tanto possesso ma poche occasioni: Bologna sconfitto dal Monza. Le pagelle e l’analisi del match

È un brutto Bologna quello che ha affrontato al Dall’Ara il Monza di Raffaele Palladino. I rossoblù mancano quindi l’appuntamento per arrivare al settimo posto in classifica: tanto possesso palla (63%) e poche occasioni per la squadra di Thiago Motta, colpevole di alcune scelte iniziali non in sintonia con le caratteristiche dei giocatori schierati e degli avversari. Al Monza basta il gol di Donati, arrivato al 25’ dopo un’azione solitaria di Petagna. Arriva così una sconfitta del Bologna per 0-1, la terza nel 2023.

Bologna-Monza, la cronaca

Pronti via e subito Bologna in zona offensiva: palla recuperata alta e mancino debole e centrale di Dominguez. Al 12’ buona azione del Monza nata da una palla persa da Lykogiannis: Donati sulla destra trova il fondo ma il cross è respinto da Posch. Dopo un minuto sono i rossoblù ad andare vicino alla rete: palla in mezzo di Orsolini da calcio piazzato e colpo di testa sotto la traversa di Lykogiannis respinto da Di Gregorio.

Le posizioni del Bologna in campo molto elastiche: Kyriakopoulos scende quasi sulla linea difensiva in fase di non possesso mentre Lykogiannis si stringe per andare a prendere Pessina sulla trequarti. Ferguson rimane piuttosto stabilmente il riferimento offensivo più avanzato con i due interni di centrocampo Dominguez e Aebischer ad accompagnare la manovra. Più stabili invece le gerarchie sulla fascia destra con Orsolini molto largo sulla destra e Cambiaso a sovrapporre.

Al minuto 16 contatto in area del Bologna tra Posch e Caprari: per Zufferli non è abbastanza per fischiare il calcio di rigore. Risponde il Bologna con un colpo di testa di Kyrakopoulos troppo defilato per mettere paura a Di Gregorio. Al 25’ arriva il vantaggio del Monza: azione manovrata degli uomini di Palladino che trovano Petagna nella profondità. L’ex Napoli e Atalanta supera in dribbling Sosa, calcia addosso a Skorupski e sulla respinta Donati insacca con il destro. È 0-1 al Dall’Ara.

La squadra di Motta accusa il colpo e la reazione al gol subito è poco lucida. Al 35’ potrebbe arrivare un colpo di fortuna: Orsolini crossa in mezzo e Sensi sembra colpire goffamente con il braccio sinistro. Però, dopo un minuto di consulto con il VAR, Zufferli decide di non fischiare. Ancora Orsolini pericoloso al 40’ con un buon colpo di testa respinto da Marì e poi al 43’ con un sinistro alto dopo uno scambio con Dominguez.

Più Bologna che Monza nei primi minuti del secondo tempo, anche se le occasioni faticano ad arrivare. Il primo squillo arriva al 52’: è ancora Orsolini a cercare la porta con il sinistro, para Di Gregorio. Al 60’ brutta palla persa da Dominguez, Caprari intravede Skorupski fuori dai pali e calcia direttamente da centrocampo, ma la palla finisce alta. I rossoblù mantengono il possesso ma faticano tremendamente nel creare occasioni, scoprendosi spesso alle ripartenze dei biancorossi. Motta capisce l’antifona e inserisce Barrow e Arnautovic: subito il gambiano cerca il 9 in area ma l’ex West Ham viene anticipato da un attento Marì. Altra occasione per Orsolini al 73’ con un bel mancino che esce di poco a lato, stessa dinamica che si ripete dopo tre minuti. Parapiglia in campo e tra le due panchine al minuto 81 per un contrasto tra Medel e Izzo non fischiato da Zufferli. All’84’ si rivede il Monza in avanti: destro da fuori di Rovella e deviazione in angolo di Skorupski. Sugli sviluppi del corner Ranocchia prova a piazzarla con il destro ma Skorupski mostra i riflessi giusti e salva in allungo. Mischia furibonda nell’area del Monza al minuto 90’+7: il batti e ribatti termina tra le braccia di Di Gregorio e l’arbitro fischia la fine.

Bologna-Monza, le pagelle

Skorupski 5: sul gol non può nulla ma appare piuttosto goffo in diverse occasioni, salvo per la bella parata su Ranocchia sul finire di partita.

Cambiaso 5,5: la sua è una gara scolastica, mai un eccesso né in attacco né in difesa. Si può fare di più.

Posch 6: torna al centro della difesa e si comporta bene, anche se alla squadra manca il suo apporto sulla fascia destra.

Sosa 4: in costante preoccupazione per la presenza di Petagna e in affanno in fase di costruzione. La fotografia della sua gara è il drbbling che subisce in occasione del gol.

Lykogiannis 5: rimane in campo per errore, al posto suo esce Kyriakopoulos. Combina poco per tutti i 90 minuti.

Aebischer 5: torna nell’undici titolare ma lo fa con poca brillantezza. (65’ Arnautovic 5: gli manca il ritmo ed è ingenuo nel prendere il giallo. Era diffidato).

Schouten 5,5: il Bologna tiene tanto il pallone e lui si trova a suo agio, ma è poco lucido nell’ultimo terzo di campo (77’ Medel sv).

Dominguez 5: si muove tanto ma come tutto il reparto d’attacco fatica molto a trovare gli spazi giusti (77’ Moro sv).

Orsolini 6,5: è quello che ci crede e ci prova più di tutti. Manca precisione, ma la sua prestazione è positiva.

Ferguson 6: si sbatte per tutta la partita e duella con i giganti della difesa del Monza nonostante la differenza di stazza. Il ruolo di 9 però non è il suo, e si vede.

Kyriakopoulos 5: un solo spunto in tutta la partita. Per il resto tante rincorse e diversi cross respinti (65’ Barrow 5: spento).

Motta 4,5: le sue scelte iniziali mettono gran parte dei suoi in difficoltà e i cambi sono decisamente tardivi.

Bologna-Monza, il tabellino

Bologna (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Aebischer (65’ Arnautovic), Schouten (77’ Medel), Dominguez (77’ Moro); Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos (65’ Barrow).

A disposizione: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Pyyhtia, Soriano.

Allenatore: Thiago Motta.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (80’ Caldirola), Marì, Izzo; Donati (57’ Birindelli), Rovella, Pessina (80’ Ranocchia), Ciurria; Sensi (58’ Machin), Caprari, Petagna (68’ Mota Carvalho).

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Valoti, Colpani, Barberis, D’Alessandro, Gytkjaer.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Assistenti: Bindoni, Pagliardini.

IV Uomo: Massa.

VAR: Mariani.

AVAR: Di Martino.

Reti: 25’ Donati (M).

Ammonizioni: 21’ Izzo (M), 51’ Marlon (M), 86’ Arnautovic (B), 90’+3 Birindelli (M).

Espulsioni: -.

Note: spettatori 21.692, recupero 2’ pt, 6’ st.