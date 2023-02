Bologna-Monza, le probabili formazioni: stop per Zirkzee ma in lista tornano Arnautovic, De Silvestri e Medel

Vento in poppa per il Bologna che in questo 2023 ha trovato una certa continuità di risultati. L’ultima in ordine di tempo è la bella vittoria di Firenze e adesso il settimo posto non sembra poi così lontano, vista anche la sconfitta del Torino nel match di San Siro contro il Milan.

Per la partita casalinga contro il Monza (fischio d’inizio domenica 12 febbraio ore 15.00) Thiago Motta deve rinunciare a Zirkzee per un problema muscolare. Assenti ancora Sansone e Soumaoro ma il tecnico italobrasiliano può comunque sorridere: in lista convocati tornano infatti Medel, De Silvestri ma soprattutto Arnautovic, che nella seconda parte di stagione si è visto solo nella sconfitta contro la Roma all’Olimpico.

Bologna-Monza, le scelte dei due allenatori

La difesa, complice anche la squalifica di Lucumì, dovrebbe prevedere Posch e Sosa come coppia in mezzo ai quattro, unici centrali di ruolo rimasti disponibili. A destra Cambiaso, a sinistra uno tra Lykogiannis e Kyriakopoulos. Schouten e Dominguez confermati in mediana, Orsolini Ferguson e Soriano la batteria di trequartisti con uno tra Barrow e il rientrante Arnautovic come riferimento centrale.

Buon momento di forma per il Monza che ritrova anche Sensi: lui o Rovella saranno in cabina d regia. In attacco Mota Carvalho e Caprari a supporto di Petagna.

Bologna-Monza, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Kyriakopoulos, Medel, Moro, Pyyhtia, Aebischer, Arnautovic.

Allenatore: Thiago Motta.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Pessina, Augusto; Carvalho, Caprari, Petagna.

A disposizione: Cragno, Donati, Sorrentino, Caldirola, Antov, Birindelli, Carboni, Machin, Valoti, Colpani, Sensi, Ranocchia, Barberis, D’Alessandro, Gytkjaer.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Assistenti: Bindoni, Pagliardini.

IV Uomo: Massa.

VAR: Mariani.

AVAR: Di Martino.

Foto bolognafc.it