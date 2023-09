Bologna-Napoli 0-0: l’orgoglio rossoblù blocca la corazzata partenopea

Sotto lo sguardo di oltre 26.000 spettatori, il Bologna si batte ad armi pari contro i Campioni d’Italia in carica e porta a casa un meritatissimo punto in classifica. Felsinei che salgono dunque a quota 6 in graduatoria, agganciando così i "cugini" neroverdi del Sassuolo.

Cronaca del match

Dopo cinque minuti di studio, Osimhen sfugge alle spalle di Lucumi e incrocia di destro colpendo il palo a Skorupski battuto. Sul tentativo di tap-in successivo di K’vara il Dall’Ara trattiene il fiato, ma la palla esce sul fondo accarezzando l’esterno della rete. Sfumata l’occasione, la gara torna ad appiattirsi fino al 30’, quando dentro l’area rossoblù si scatena una bagarre d’altri tempi che fortunatamente si conclude con un fischio di Ayroldi dopo un serie di rimpalli molto pericolosi. Il Bologna palleggia bene, ma è il Napoli a rendersi ancora pericoloso con un rasoterra del solito K’vara bloccato basso da Skorupski. Sul fronte opposto, invece, nessuna valida occasione da gol e l’ultima chance del primo tempo è ancora opsite con missile di Raspadori dai venti metri: palla alta e squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. La ripresa, invece, comincia con un Bologna più frizzantino e la prima opportunità è a tinte rossoblù: punizione insidiosa di Karlsson e palla che rotola sul fondo dopo aver attraversato minacciosamente una selva di gambe a pochi passi dalla porta partenopea. Scampato il pericolo, il Napoli risponde con rabbia e al 60’ ci prova nuovamente con un bolide di K’vara respinto dai guantoni di Skorupski, mentre sul successivo contro cross dello stesso georgiano è Lucumi a regalare qualche brivido di troppo ai tifosi felsinei sventando il pericolo in maniera poco ortodossa. Nulla di fatto e così, dieci minuti più tardi, arriva la più grande occasione della gara: mano in area di Calafiori al termine di un batti e ribatti ravvicinato e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, Osimhen la calcia larghissima e il Dall’Ara esplode di gioia. Lo stadio alza i decibel e sul versante petroniano è Zirkzee a rendersi pericoloso con un sinistro deviato in corner da Meret. Il finale è incandescente e con potenziali occasioni su ambedue i fronti, ma al termine dei cinque di recupero la gara termina senza reti, con il Bologna che può meritatamente festeggiare il quarto risultato utile consecutivo.

Pagelle

Skorupksi 6,5: Bene in un paio di interventi.

Posch sv: Gioca solo una manciata di minuti poi deve uscire per infortunio. (De Silvestri 6 +: Ottimo contributo in termini di esperienza)

Beukema 6,5: Primo tempo di buonissimo livello. Puntuale nelle chiusure e preciso nel gioco al piede. Straordinario un suo intervento al 73’ della ripresa per intercettare un filtrante che avrebbe lanciato Osimhen a tu per tu con il portiere.

Lucumi 6,5: Fa tremare il Dall’Ara con un rinvio maldestro a due passi da Skorupski. Nel complesso, comunque, discreta gara contro avversari di livello superiore. (Calafiori 6: Protagonista involontario nell’episodio del penalty, non si perde d’animo e finisce la partita in crescendo)

Kristiansen 6: Ordinaria amministrazione sulla sua fascia. Da segnalare una bella chiusura su Osimhen dopo una rincorsa di 50 metri.

Aebischer 6+: Galvanizzato dalla fascia legata al braccio, lotta e prova anche ad impostare il gioco.

Freuler 6+: Mette ordine in mezzo al campo. Ci sarebbe anche un episodio dubbio su di lui in area campana attorno al 35’. Si prende un giallo di sacrificio molto intelligente all’80’ ( El Azzozui 6: Entra con la grinta necessaria)

Ndoye 6,5: Scheggia sempre pericolosa su entrambe le corsie: corre e salta l’uomo prima di uscire tra gli applausi. Sicuramente tra i migliori. (Saelemaekers sv)

Ferguson 6: Non particolarmente brillante in fase offensiva, ma non fa mancare il suo contributo.

Karlsson 6+: Ottimi spunti, anche se forse esagera nel cercare la giocata. (Orsolini sv)

Zirkzee 6,5: Smista una gran quantità di palloni e lo fa quasi sempre bene. C’era da battersi contro la difesa napoletana e lui lo ha fatto.



Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupksi; Posch (10' De Silvestri), Beukema, Lucumi (65' Calafiori), Kristiansen; Aebischer, Freuler (81' El Azzouzi); Ndoye (65' Saelemaekers), Ferguson, Karlsson (81' Orsolini); Zirkzee. A disp. Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Ostigard, Olivera (45' Rui); Anguissa, Lobotka (86' Cajuste), Zielinski; Kvaratskhelia (76' Elmas), Osimhen (86' Simeone), Raspadori (67' Politano). A disp. Contini, Idasiak, Zanoli, Demme, Lindstrom, Gaetano, Zerbin. All. Rudi Garcia

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Bindoni-Tegoni

IV Uomo: Massimi

VAR: Irrati-Pagnotta

Reti: -

Ammoniti: 6' Olivera, 30' Aebischer, 49' Lobotka, 53' Kvaratskhelia, 55' Ndoye, 81' Freuler, 81' Politano, 94' Rui

Note: Spettatori 26.621. Rigore sbagliato da Osimhen al 72'.