Al via la prevendita per Bologna-Napoli

Il popolo rossoblù si scalda in vista dell’ultima sfida interna del campionato di Serie A 2022-2023. Domenica alle ore 15, infatti, al Renato Dall’Ara sbarcherà il Napoli di Luciano Spalletti e all’ombra della Torre di Maratona si sogna già l’ennesimo scalpo prestigioso di una stagione indubbiamente divertente. Superfluo ricordare che non sarà una passeggiata, ma la voglia di chiudere l’anno in grande stile alimenterà sicuramente le motivazioni di pubblico e giocatori.

Contributo per le zone alluvionate

Inoltre, questa non sarà solo l’occasione per poter salutare la squadra prima della lunghissima trasferta di Lecce e del successivo rompete le righe estivo, ma ci sarà anche l’opportunità di poter aiutare in maniera concreta la popolazione emiliano-romagnola martoriata dai recenti nubifragi. Come già scritto nei giorni scorsi, metà dell’incasso della partita sarà devoluto al fondo prestabilito, mentre all’interno dell’impianto ci sarà la possibilità di donare singolarmente un piccolo obolo in appositi punti dedicati. Una cifra, quest’ultima, che il Presidente Joey Saputo raddoppierà personalmente.

Vendita e limitazioni

Da oggi, dunque, tutti i possessori di fidelity card “We Are One” potranno acquistare il ticket per la partita, mentre domani 23 maggio la vendita sarà in un primo momento allargata ai residenti di Bologna per poi diventare libera nella giornata di mercoledì. Il confronto di domenica, però, è ancora sotto esame da parte dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, che al momento sembra intenzionato a lasciare chiuso il settore ospiti, vietando contemporaneamente la vendita dei tagliandi ai residenti in Campania anche in tutti gli altri settori. Tuttavia, una decisione definitiva verrà presa e comunicata nelle prossime ore. Per tutte le altre informazioni utili, invece, è possibile consultare il sito ufficiale del Bologna Football Club 1909.