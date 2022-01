Bologna-Napoli, le nuove disposizioni sui biglietti

Si naviga a vista sulla questione stadi e biglietti: sei giorni fa la Lega ufficializzava la decisione di aprire gli stadi per sole cinquemila persone, ma solo per le giornate 22^ e 23^, e riponendo nelle mani delle società interessate le modalità di accesso agli impianti.

Bologna-Napoli, le nuove regole

Il Bologna, come altre diverse società, ha predisposto la possibilità di accedere allo stadio ai soli possessori di abbonamento, i quali però dovranno acquistare il ticket per la partita. I settori aperti sono solamente per Curva Bulgarelli, Distinti e Tribuna e ogni abbonato potrà comprare un numero - non precisato dal club - di biglietti solamente per altri abbonati.

Naturalmente, gli abbonati che non riusciranno ad acquistare un ticket verranno rimborsati per il rateo della gara ma solo a fine stagione, così da poter fare un unico rimborso nel caso in cui la situazione si dovesse ripetere nel corso della stagione.

Foto Bologna FC