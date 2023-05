Bologna-Napoli 2-2: resoconto e pagelle

Altalena di emozioni sul rettangolo verde felsineo, dove i partenopei si portano in vantaggio di due reti prima di subire la grande rimonta firmata Ferguson e De Silvestri.

Cronaca di Bologna-Napoli

In un Dall’Ara letteralmente bollente, il Napoli la sblocca con Osimhen alla prima occasione: Skorupski tenta l’ennesima ripartenza dal basso, ma invece di servire Schouten regala un cioccolatino al centravanti nigeriano che insacca a porta vuota. Bologna 0, Napoli 1. I rossoblù non reagiscono e al 17’ è Anguissa a scaldare i guantoni di Skorupski con una botta dalla distanza. Stavolta il polacco è attento e la minaccia fortunatamente sfuma. Null’altro sino al 24’ quando, sul versante opposto, Dominguez ci prova dal limite con un tiro mancino che fa il solletico a Gollini. Quantomeno il Bologna entra in partita e un giro di lancette più tardi si vede anche Barrow con un diagonale che sfila sul fondo dopo aver tagliato in due l’area di rigore. La gara si accende e le due tifoserie alzano i decibel. Al 34’ Osimhen impegna Skorupski, mentre il solito Dominguez prova a ristabilire la parità sul capovolgimento di fronte: la sua rasoiata, però, si spegne sul fondo di qualche centimetro. Prima della pausa, ci prova anche Arnautovic con due fiacchi tentativi che non spaventano la formazione campana. All’intervallo, i partenopei conducono di una lunghezza.

Nella ripresa, il primo squillo porta la firma di Aebischer: cross di Barrow da destra e zuccata sul fondo dello svizzero. Il Bologna sembra entrato con un piglio diverso e qualche istante dopo è di nuovo Arnautovic a rendersi pericoloso, ma anche stavolta la zampata dell’austriaco è sbilenca. A questo punto Napoli risponde con Osimhen: prima l’attaccante africano forza Skorupksi agli straordinari sugli sviluppi di un corner e poi lo trafigge chirurgicamente al 54’ con un potente diagonale. Bologna 0, Napoli 2. L’inerzia è tutta dalla parte azzurra, ma nonostante due ghiotte opportunità il terzo gol non arriva e il Bologna resta appeso al filo della speranza. Con le spalle al muro, Motta opta per un triplo cambio e l’intuizione è vincente: a tre minuti dalle sostituzioni, il neo entrato Sansone costringe Gollini ad una super parata che consente a Ferguson di segnare in scivolata. Bologna 1, Napoli 2. Il Dall’Ara riprende a cantare, mentre la gara s’innervosisce obbligando Marcerano a distribuire svariati cartellini giallo. La sfida diventa inevitabilmente vibrante all’82’ un bolide mancino di Cambiaso fa la barba al palo napoletano. Poi, da un corner calciato da Sansone, Lollo De Silvestri svetta più alto di tutti pareggiando i conti con il gol che manda in orbita il popolo rossoblù. Bologna 2, Napoli 2. Adesso il Dall’Ara è una bolgia e a tempo ormai scaduto una mischia d’altri tempi a due passi dalla porta campana per poco non regala l’emozione del 3-2. Emozione che purtroppo si strozza sul più bello in pieno recupero, quando Sansone segna la rete del sorpasso partendo però da posizione irregolare. Rete annullata e partita che termina con il punteggio di 2-2 tra gli applausi del pubblico.



Pagelle

Skorupski 5: Papera colossale sul gol del vantaggio partenopeo. Si riscatta parzialmente con un paio di belle parate nel corso della gara. L’errore, però, è davvero troppo grave.

Posch 6: Non incide come al solito, ma non sfigura nella sfida personale contro il georgiano Kvaratskhelia. (De Silvestri 7: Segna il gol del pari poco dopo il suo ingresso)

Lucumi 6: Si trova di fronte il centravanti più forte del campionato e fa il suo per contrastarlo.

Bonifazi 6-: Considerato il valore degli avversari, tutto sommato anche per Kevin una buona prova. (Medel 7: Entra e tocca quota 100 presenze in rossoblù: non è da tutti).

Cambiaso 6,5: Si gioca molto sulla sua corsia e lui alterna cose buone ad altre meno. Tuttavia, è pimpante per tutti i 97 minuti giocati.

Schouten 6,5: Non certo la sua miglior gara, ma resta comunque un punto di riferimento per i compagni

Dominguez 7: Come un vero leader lotta senza risparmiarsi. Prende un giallo che gli costerà la trasferta conclusiva di Lecce. Peccato.

Barrow 4,5: Perde una marea di palloni durante tutto l’arco del primo tempo. Nel secondo fa anche peggio, regalando la ripartenza per il gol del 2-0. (Moro 6,5: Ottimo impatto nel match)

Ferguson 7: Si vede poco, ma quando c’è da fare il tap-in decisivo per accorciare le distanze non sbaglia.

Aebischer 4,5: Era in campo? (Sansone 7,5: Fondamentale per riacciuffare il Napoli)

Arnautovic 5,5: Combatte da solo contro la rocciosa difesa napoletana. Purtroppo non sfrutta nessuna delle tre occasioni. (Zirkzee 6,5: Più determinato rispetto al solito. Le sue doti tecniche sono indubbie e anche oggi si è visto).



Pubblico 10: Canta dall'inizo alla fine, spingendo la squadra alla rimonta.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posh (73' De Silvestri), Lucumi, Bonifazi (73' Medel), Cambiaso; Schouten, Dominguez; Barrow (60' Moro), Ferguson, Aebischer (60' sansone) ; Arnautovic (60' Arnautovic). A disp: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis,Sosa, Pyyhtia. All: Thiago Motta

Napoli (4-3-3): Gollini; Bereszyinski, Rrhamani, Kim (79' Jesus), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zieliski (88' Gaetano); Zerbin (79' Zedadka), Osimhen (66' Simeone), Kvaratskhelia (66' Raspadori). A disp: Meret, Marfella, Ostigard, Di Lorenzo, Demme, Ndombelé. All: Luciano Spalletti.

Arbitro: Matteo Marcenaro

Assistenti: Bremes-Trincheri

Var: Valeri-Longo

Reti: 14' Osimhen, 54' Osimhen, 64' Ferguson, 84' De Silvestri

Ammoniti: 39' Kim, 66' Rrahmani, 67' Dominguez, 81' Bereszynski

Note: 27.209 spettatori