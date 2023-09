Verso Bologna-Napoli, Motta: “Daremo tutto davanti al nostro pubblico”

Reduce dal buon punto conquistato in quel di Verona, il Bologna si appresta a scendere in campo per affrontare i Campioni d’Italia in carica guidati dal francese Rudi Garcia nel 5° turno del campionato di Serie A 2023-2024. La sfida, notoriamente sentita su ambedue i fronti, si giocherà sabato alle ore 18, in un Dall’Ara che si preannuncia caldissimo con oltre 25.000 spettatori presenti.

Le parole di Thiago Motta

Partita ovviamente complessa per i rossoblù, che dovranno dare il massimo per riuscire a tenere testa ad una delle big del torneo, tentando di colmare il gap tecnico con idee e personalità. “Ho guardato la loro gara di Champions League e ho visto un buonissimo Napoli, capace di creare diverse occasioni da rete. Sono una squadra forte in tutti i reparti e ulteriormente motivata dopo il successo di Braga". Ha dichiarato l'allenatore italo-brasiliano in sede di presentazione. "I ragazzi, però, sanno cosa devono o non devono fare per competere al meglio con un avversario così importante”.

Saelemaekers tra i convocati

Una buona notizia sul versante emiliano è certamente la prima convocazione ufficiale dell’esterno belga ex Milan. “Alexis è a disposizione e sarà finalmente con noi, anche se ovviamente non dal primo minuto visto il recente infortunio” ha proseguito il tecnico felsineo, mentre chi pare già in rampa di lancio è la freccia offensiva ex Basilea Dan Ndoye: “Ha un ottimo potenziale, ma deve migliorare lavorando sodo giorno dopo giorno”. A proposito di svizzeri, parole al miele anche per la cerniera di centrocampo tutta elvetica: “Freuler sta bene e nelle ripresa di Verona ha già dimostrato di esser un giocatore di ottimo livello. Aebischer, invece, lo ritengo tatticamente intelligentissimo e in grado di poter trasmettere tanto ai compagni. Impegni ravvicinati? Abbiamo tanti giocatori e avremo bisogno di tutti al di là del minutaggio”.