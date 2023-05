Bologna-Napoli: pre game e probabili formazioni

Sulle ali dell’entusiasmo dopo il 5-1 rifilato alla Cremonese e con ancora qualche piccola speranza di riuscire a salire sul treno diretto in Conference League, il Bologna si appresta a sfidare i neo scudettati del Napoli nell’ultimo turno casalingo della stagione 2022-2023. Una prestigiosa vetrina per salutare calorosamente la squadra prima del rompete le righe estivo, ma soprattutto una straordinaria opportunità per aiutare concretamente i nostri corregionali colpiti dalle recenti alluvioni. In quello che con tutta probabilità sarà un Dall’Ara vicino al sold out, infatti, saranno allestiti punti per la raccolta fondi e metà dell’incasso totale derivato dalla vendita dei biglietti sarà destinato dal club alla causa emiliano-romagnola.

Probabili formazioni

Bologna

Passando al campo, con Soumaoro, Soriano e Kyriakopoulos ancora fermi ai box e Orsolini fuori dai giochi per squalifica, Thiago Motta potrebbe affidarsi ad uno starting eleven molto simile a quello visto sabato scorso allo Zini, magari offrendo una chance da titolare allo svizzero Aebischer sulla corsia solitamente occupata dall’esterno di origine ascolana. Davanti a Skorupski, dunque, linea a quattro con Posch, Lucumi, Bonifazi e Cambiaso. Schouten e Dominguez ovviamente in mezzo, con Barrow, Ferguson e appunto Aebischer liberi di ricamare alle spalle dello scalpitante Arnautovic.

Napoli

Sul fronte partenopeo, invece, Luciano Spalletti dovrà fare i conti con l’assenza di Elmas e l’indisponibilità di Lozano, ma potrà comunque contare sulle qualità di un roster dalle potenzialità praticamente sconfinate. Non dovrebbero esserci quindi grossi dubbi per lo schieramento iniziale, che vedrà Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera a comporre il pacchetto arretrato. Anguissa, Lobotka e Zielinski formeranno la diga di centrocampo, mentre Politano e Kvaratskhelia agiranno ai lati del bomber nigeriano Osimhen.

Le parole di Motta in conferenza

Dopo la presentazione della nuova località trentina scelta per la prossima preparazione estiva (Rio Pusteria-Valles, dal 13 al 22 luglio 2023), come di consueto è toccato a Thiago Motta introdurre l’imminente turno di campionato, il penultimo prima della conclusiva trasferta di Lecce. “Sarà una gara particolare e dal canto nostro daremo il 100% per fare una grande partita. I tifosi ci hanno dato tanto e ora vogliamo ricambiare cercando un bel risultato”, ha spiegato il tecnico italo-brasiliano in apertura. Poi, inevitabilmente, il discorso è virato sul suo futuro: “Adesso sono focalizzato con tutte le mie energie sul match di domani. La prossima settimana, invece, parlerò con il presidente e vedremo come muoverci. Certo, devo capire cosa si intende per "piano di rientro del deficit" per capire meglio la situazione. Per me ci sono giocatori fondamentali che non possono partire, ma ripeto”, ha concluso Thiago Motta, “giochiamoci con il sorriso questa bella partita davanti alla nostra gente e poi si vedrà. L'importante sarà seguire tutti con trasparenza la stessa linea”.