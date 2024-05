Bologna FC: domani Nettuno d’Oro e poi grande parata in centro

Giornata da segnare con il circoletto rosso sul calendario quella in programma domani, mercoledì 22 maggio. A coronare questa stupenda cavalcata Champions, infatti, alle ore 19, il sindaco Matteo Lepore consegnerà il Nettuno d’Oro alla squadra nel piazzale antistante la Curva Bulgarelli e poi da lì, nei minuti successivi alla premiazione, partirà la grande sfilata del pullman scoperto per le vie del centro storico.

Si chiuderà venerdì a Genova

Tornando per un attimo alle vicende di campo, infine, ricordiamo che dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Juventus di lunedì sera, il Bologna concluderà questa strepitosa stagione a Marassi contro il Grifone diretto dall’ex centravanti felsineo Alberto Gilardino. Per tutti coloro che intendessero seguire la squadra anche nell’ultima fatica in programma venerdì sera nel capoluogo ligure, si segnala che i biglietti per il Settore Ospiti sono già in vendita al costo di 25 € nei punti del circuito Vivaticket oppure on line seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale del BFC. Non sono previste limitazioni e non è necessaria la fidelity card.