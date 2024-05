Bologna, contro la Juve in campo con la nuova maglia

Quella di presentare le nuove divise in occasione dell’ultima gara casalinga del campionato è ormai una tradizione molto consolidata nel mondo del calcio anglosassone, mentre alle nostre latitudini alcune big della Serie A hanno cominciato solo negli ultimi anni a ragionare in questi termini. Il Bologna, ad oggi, è a tutti gli effetti tra le migliori squadre del continente e allora perché il club rossoblù si sarebbe dovuto sottrarre a questo elitario rituale sportivo? Soprattutto nell’anno che lo vedrà impegnato nella clamorosa avventura in Champions e che, guarda caso, combacia esattamente con la ricorrenza dei cento anni dalla vincita del primo scudetto felsineo targato 1925.

Tra tradizione e innovazione

La nuova Home 2024-2025 si presenta con le classiche quattro bande verticali rossoblù, impreziosite dalla tramatura del tessuto jacquard EcoExalock, materiale utilizzato per la primissima volta dal Bologna e che si contraddistingue per un differente “look and feel” rispetto ai tradizionali tessuti tecnico-sportivi.

Girocollo e bordi manica saranno in maglieria, mentre sul retrocollo ci saranno riportate le date 1925-2025, con in mezzo la coppa dello scudetto e il numero 100 per celebrare il secolo esatto dal primo tricolore rossoblù. Il tutto, ovviamente, completato dal logo Macron e dalla scritta “Designed in Bologna”, a testimonianza dell’indissolubile legame con il territorio dell’azienda bolognese. Nella parte posteriore, invece, l’immancabile motto “WE ARE ONE”, claim identificativo del club di Saputo, con un tape elastico interno posto sul fondo posteriore che ricorda in frame ancora una volta il secolo di distanza dal primo scudetto. Immancabile, infine, qualche dettaglio di giallo, liberamente ispirato al colore utilizzato dal Bologna nell’ultima partecipazione alla Coppa Uefa.

A completare il kit gara, pantaloncini bianchi con eleganti dettagli rossoblù sui fianchi e sul bordo coscia, mentre i calzettoni saranno blu navy con due righe orizzontali rosse sul polpaccio e la scritta “BOLOGNA” frontale.

Dove comprarla?

La nuova maglia felsinea è disponibile negli store online del Bologna Football Club e in quelli dell'azienda Macron, oltre che negli Official Store del Bologna, al Macron Sports Hub di Via Stalingrado e nei Macron Store di Galleria Cavour, Gran Reno, Areoporto e Rastignano.