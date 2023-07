Bologna – Palermo: l’amichevole finisce 2-2

In una soporifera amichevole di mezza estate, il Bologna non riesce a gestire il doppio vantaggio firmato da Barrow e Raimondo e si fa rimontare dalla formazione guidata da Eugenio Corini nell’ultima mezz’ora di gioco. Un risultato sicuramente poco incoraggiante, soprattutto in vista della prossima tournée olandese in programma tra una decina di giorni.

Cronaca del match

Sul rettangolo verde dello stadio Quercia di Rovereto, apre il discorso Musa Barrow dopo appena 4 minuti con un comodo appoggio a tu per tu con il portiere rosanero dopo una brillante sponda aerea di Arnautovic. Poi, il nulla cosmico fino all’intervallo. Nella ripresa, il Bologna sembra più pimpante e ci prova prima con Moro e poi con Posch, ma senza gonfiare la rete palermitana. Il gol, invece, lo trova piuttosto sorprendentemente Raimondo al 63’ con una bella incornata ad incrociare sul preciso cross del neo entrato Lykogiannis. Bologna 2, Palermo 0. Passano pochi minuti e i siciliani rientrano in partita grazie al tap-in ravvicinato di Damiani al 68°. Un botta e risposta fulmineo nel limbo generale. Nessun altro tipo di emozione fino al 91°, quando una spettacolare rovesciata volante di Soleri pareggia i conti, mandando tutti sotto la doccia con il punteggio finale di 2-2.

Tabellino

BOLOGNA FC 1909: Skorupski (46’ Ravaglia), De Silvestri (46’ Posch), Bonifazi (76’ Rosetti) , Lucumi (46’ Beukema), Corazza (46’ Sosa), Dominguez (46’ Moro), Schouten (46’ Aebischer), Ferguson (46’ Pyyhtia), Mazzia (61’ Lykogiannis), Barrow (61’ Raimondo), Arnautovic (61’ Ebone). All. Motta

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Sosa, Moro, Rosetti, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Beukema, Amey, Ebone, Raimondo.

FC PALERMO: Pigliacelli, Mateju (46’ Graves), Lucioni (46’ Nedelcearu), Marconi, Aurelio (46’ Ceccaroni), Vasic (46’ Saric),, Gomes (15’ Damiani e dal 46’ Stulac), Broh (46’ Segre), Insigne (61’ Damiani), Brunori (61’ Soleri), Valente (46’ Mancuso). All. Corini

A disposizione: Desplanches, Jensen, Stulac, Mancuso, Segre, Di Mariano, Nespola, Nedelcearu, Damiani, Saric, Corona, Buttaro, Soleri, Ceccaroni.

ARBITRO: Sozza.

MARCATORI: 4’ Barrow (B), 63’ Raimondo (B), 68’ Damiani (P), 91′ Soleri (P)