Bologna, Cambiaghi si presenta: “Punto a diventare un riferimento”

Terzo acquisto estivo in ordine di arrivo (dopo lo svedese Holm e lo spagnolo Miranda), l’esterno sinistro di origine brianzola si è ufficialmente presentato al suo nuovo pubblico nel consueta conferenza stampa tenutasi al centro tecnico Niccolò Galli.

Pronto per questa sfida

“Sono qui da pochi giorni, ma mi sento già uno di famiglia”, ha attaccato l’ex nerazzurro. “So che sono arrivato in un grande gruppo, che giocherà la Champions League e per me equivale ad un sogno: mi allenerò forte e farò di tutto per aiutare la squadra. Il mister e lo staff mi daranno una mano e dovrò prendere spunto anche dai miei compagni più esperti. L’obiettivo è ovviamente quello di migliorarsi sempre, crescendo giorno dopo giorno”.

Sulle tracce dell’Orso

Tra i compagni da seguire, ovviamente, c’è anche Riccardo Orsolini. I profili sono simili e anche in ottica azzurra ci sarà bisogno di nuova linfa in vista del futuro. “Ripercorrere la strada di Orsolini, per me, sarebbe un grande onore”, ha aggiunto Cambiaghi. “È uno degli esterni italiani che fa più gol e ricalcando le sue orme vorrei raggiungere la Nazionale, sperando di diventare un punto di riferimento per il Bologna. Un idolo? Da piccolo Messi poi, crescendo, direi Chiesa”.

Tanta concorrenza

Sul campo, chiaramente, si dovrà sudare il posto vista l'ampia scelta a disposizione di Vincenzo Italiano, ma Nicolò non sembra volersi tirare indietro. “Basandomi sui primi allenamenti ho capito che il mister punta molto sulle giocate degli esterni”, ha concluso l’attaccante lombardo, “ so che la concorrenza è tanta, perché oltre allo stesso Orsolini, ci sono anche Ndoye e Karlsson, che mi ha davvero impressionato per le grandi doti tecniche e per il gran tiro. Rispetto ad Empoli, che ringrazio ancora per avermi fatto crescere sotto tanti punti di vista, qui il livello è notevolmente alto e dovrò lavorare sodo quotidianamente per farmi trovare pronto”.