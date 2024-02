Bologna FC, finalmente Castro: “Mi sento in una grande famiglia”

Dopo la lunga telenovela di mercato invernale che ha coinvolto Bologna e Velez e il successivo impegno dello stesso Castro nel torneo Preolimpico con la selezione albiceleste, il promettente centravanti sudamericano è ora a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossoblù. Già fisicamente seduto in tribuna nel match casalingo vinto per 2-0 contro il Verona ed impegnato ieri per la prima volta in allenamento insieme ai compagni di squadra, questo pomeriggio è stato finalmente presentato ai tifosi nella consueta cornice del centro tecnico Niccolò Galli.

Effetto Dall’Ara

Quindicesimo argentino della storia del club felsineo, Santiago Castro è apparso sicuro e disinvolto davanti alle domande della stampa. “Ho iniziato a veder le gare del Bologna dalla televisione appena è nato l’interesse della società rossoblù, ma l’impatto che ho vissuto al Dall’Ara venerdì è stato davvero fortissimo: ho percepito grande entusiasmo e ho ricevuto una straordinaria accoglienza da parte di tutti”, ha chiarito il classe 2004. “Ho sposato questo progetto sin da subito per l’importanza del club, ma anche perché ho capito che questo spogliatoio è una grande famiglia e appena sono arrivato ne ho avuto la conferma”.

Un piccolo "Toro"

Inevitabile, poi, virare sulle caratteristiche tecniche di un giocatore dal quale il pubblico aspetta tantissimo. “Mi reputo un centravanti molto potente, ma devo migliorare sotto diversi aspetti e sono qua anche per crescere: di sicuro lo staff tecnico mi aiuterà a farlo”, ha proseguito l’ex Velez. “Come tipologia di gioco mi ispiro a Lautaro Martinez, abbiamo anche caratteristiche simili dal punto di vista fisico, ma lui ha già dimostrato il suo valore qua in Italia. Personalmente, amo giocare tra i due centrali”.

Tradizione calcistica

Per Castro, il pallone, ha rappresentato l'epicentro della quotidianità fin da bambino, come da lui stesso raccontato sul finire della conferenza. “In Argentina sono cresciuto a San Martin, che una zona di Buenos Aires e da sempre sono stato vicino al calcio, merito soprattutto di una passione che mi ha tramandato mio padre. Gioco per lui”, ha concluso Santiago, “ma anche per tutti quelli che mi sono stati vicini nei momenti complessi che ho trascorso nel recente passato. Il mio soprannome? Famiglia e amici mi hanno sempre chiamato “Toto” e ormai il mio soprannome storico è quello".