Bologna FC, Ilic si presenta: “Contento di essere in un club storico”

Giunto a Bologna dal Partizan di Belgrado per una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro, Mihajlo Ilic rappresenta perfettamente la filosofia societaria del club rossoblù, ovvero la continua ricerca di giovani profili con ampi margini di crescita da far maturare all’interno di un contesto chiaro e già ben avviato. Un rinforzo principalmente proiettato verso il futuro, dunque, ma che con il costante aiuto del gruppo e soprattutto grazie alle linee guida dettate da mister Thiago Motta, potrebbe rivelarsi prezioso anche in questa seconda parte di campionato.

Praticamente sempre titolare coi bianconeri del “Parni Valjak”

Nonostante gli appena vent'anni di età, infatti, Mihajlo in questa prima parte di stagione ha giocato ben 18 partite da titolare sulle 19 totali tra le fila del “suo” Partizan, trovando anche il primo gol tra i professionisti contro il Cukaricki nel novembre scorso. Per lui, anche quattro presenze nei turni preliminari di Conference League e una prestigiosa convocazione internazionale con la maglia della selezione serba.

Le prime parole in rossoblù

“Conosco bene la storia del Bologna: è un club storico della Serie A, con una lunga tradizione. Inoltre, mi hanno detto che la città è stupenda, ma non sono ancora andato in centro e prometto di farlo presto”, ha chiarito subito la new entry felsinea. “Sicuramente patirò un po’ lo sbalzo di livello, ma è qui che mi voglio confrontare, sapendo bene che è un campionato davvero difficile”.

Sinisa&Ramos gli idoli

Inevitabile, poi, dopo un primo approccio con la stampa, l'excursus sul compianto Sinisa Mihajlovic, vera e propria icona nel paese balcanico: “è stato un esempio da seguire per tutti noi: un uomo vero, un combattente oltre che un grande calciatore. Altro punto di riferimento per me è Sergio Ramos, il difensore più completo al mondo”.

Caratteristiche tecniche

Già inserito nella lista dei giocatori che domani sera saranno scritti sul foglio gara di San Siro, Ilic ha poi proseguito parlando del suo profilo in maniera schietta e determinata. “Preferisco giocare difensore centrale, anche se nelle giovanili del Partizan sono stato impiegato come centrocampista arretrato”, ha sottolineato il serbo. “Le mie migliori qualità? Leggere bene il gioco e trovare passaggi fra le linee. Oltre ad un buon tempismo aereo. Devo, invece, migliorare nei dettagli tattici e nella velocità di esecuzione. In questo ambiente riuscirò sicuramente a crescere, perché Motta è uno dei migliori tecnici in circolazione e mi ha già consigliato di lavorare sodo stando tranquillo. Non vedo l’ora di poter scendere in campo al Dall’Ara", ha concluso Ilic. "Ansia per il possibile impiego domani in uno stadio come quello di San Siro? No, sono pronto. Sono venuto qua per giocare partite di questo livello...” .