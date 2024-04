Bologna-Udinese: Un punto guadagnato o due persi?

Una partita brutta, spezzettata e per certi versi irritante (a causa delle continue perdite di tempo da parte dei friulani), quella che domenica pomeriggio ha visto protagoniste le squadre allenate dagli ex azzurri Thiago Motta e Fabio Cannavaro. Intendiamoci: si sapeva sin dalla vigilia che l’Udinese sarebbe scesa al Dall’Ara con l’obiettivo di borseggiare in qualche modo un pareggiaccio e così è stato. “Bravi” (tra mille virgolette) loro, capaci di indirizzare la gara sui binari più congeniali al loro (non) gioco e di portare a casa il cosiddetto macinato, riuscendo a complicare maledettamente la vita ai rossoblù. Dall’altra parte, forse, un po’ meno bravo il Bologna, che quando affronta un avversario che si barricata in difesa soffre tremendamente. In questa stagione letteralmente sensazionale, l’unico neo (se ne esiste uno) della formazione felsinea è probabilmente proprio questo, cioè quello di non avere un “Piano B” da attuare in situazioni tattiche come questa.

Saper risalire la china

Fastidiose sceneggiate, tanti calci e poco calcio: il tutto condito da una serie inenarrabile di “infortuni tattici” da fare innervosire anche il più “gandiano” dei tifosi emiliani. Un gol totalmente inaspettato nato da un errore di Freuler in fase di impostazione e un doppio giallo rifilato a Beukema nella ripresa dall’arbitro Sacchi avrebbero potuto stendere chiunque, ma non il Bologna. Almeno non questo Bologna. Il boato dello stadio dopo la perla (con gentile ausilio del portiere Okoye) di Saelemaekers al 78’ deve aver rotto la barriera del suono, mentre da San Luca devono aver soffiato prepotentemente per deviare sul palo la traiettoria di Davis al minuto 95. Considerate tutte le suddette circostanze elencate, dunque, il pareggio del Bologna assomiglia molto più ad un successo che ad una sconfitta. Certo, l’occasione interna era ghiotta, ma questa squadra ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche nelle difficoltà, di saper recuperare il risultato da una situazione doppiamente svantaggiosa senza la leadership del suo capitano e contro un avversario insolente, che alla fine della contesa collezionerà un gruzzoletto di ben 7 cartellini gialli. C’è poco da fare: partite come questa, almeno alle nostre latitudini, ci saranno sempre e allora mai come in questi è meglio affidarsi a quel saggio detto, un po' datato ma sempre attuale: “Se non puoi vincerla, almeno non perderla”. E il Bologna, in questo caso, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, risalendo la corrente tra mille difficoltà e trovando un punto prezioso per classifica e morale.

Avanti tutta

Non disperiamoci, quindi, perché la squadra di Thiago è viva come non mai, la Juve è sempre a -2 mentre la Roma legge ancora la targa “BO” lontana quattro lunghezze (cinque, considerando lo scontro diretto). Ora testa al Torino, perché nella tana di uno come Ivan Juric ci sarà da affrontare un’altra epica battaglia in questa “Royal Rumble” finale che spalancherà i sacri portoni della Champions...