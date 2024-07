Bologna, a che punto è la squadra?

Premesso che la campagna trasferimenti è ancora in pieno svolgimento e che la dirigenza felsinea è impegnata su più fronti per allestire un roster competitivo in vista della prossima stagione, vediamo come si presenta ad oggi il Bologna di Vincenzo Italiano dopo questa prima parte di mercato estivo.

Porta blindata

A difesa dei pali, i rossoblù possono contare su un tandem di portieri altamente affidabile, con Skorupski titolare (da questa stagione con tanto di numero 1 sulla schiena) e Ravaglia pronto a rispondere presente in caso di necessità. Entrambi godono della fiducia dello staff e di tutto l’ambiente bolognese, toccherà quindi al mister alternarli nel modo migliore a seconda delle varie necessità dettate dal momento.

Linea difensiva

Passiamo al reparto arretrato, quello che al momento appare il più completo di tutti. Sulla corsia mancina, infatti, la partenza di Kristiansen è stata immediatamente colmata dall’arrivo dell’ex laterale del Betis Juan Miranda, con il rinnovo dell’esperto Lykogiannis che consentirà allo spagnolo di ambientarsi senza particolari pressioni. Dall’altra parte, reduce da un buonissimo Europeo, troviamo Stefan Posch, con il nuovo acquisto Emil Holm a contendersi il posto da titolare. Dietro di loro, il “Sindaco” De Silvestri: non solo una guida per tutti i compagni, ma un giocatore ancora integro e capace di contribuire alla causa petroniana. Al centro, per ora, gli scenari non sembrano poi così catastrofici come venivano dipinti settimane fa: insieme all’intoccabile Beukema ci sarà Lucumi, con il serbo Ilic voglioso di mettersi in mostra dopo essere arrivato nello scorso mercato invernale. Certo, non ci siamo dimenticati di Calafiori: il talento romano è ancora in rossoblù nonostante le pressanti voci provenienti da Londra e, a questo punto, non è detto che debba per forza salutare la compagnia anche se le parti sembrano sempre più vicine. Chiaramente, una sua clamorosa conferma chiuderebbe il discorso legato ad un rinforzo difensivo di peso, viceversa il club dovrà mettere a segno un colpo da novanta per regalare ad Italiano una pedina di grande spessore.

Cerniera elvetica

Vediamo adesso la zona nevralgica del campo, cioè la mediana. L’idea del nuovo tecnico non dovrebbe discostarsi troppo da quella del suo predecessore Thiago Motta e quindi saranno due gli uomini chiamati a dirigere il gioco in cabina di regia. Le guardie svizzere Freuler e Aebischer hanno già dimostrato di essere una coppia di livello internazionale e l’avventura in Germania ha confermato il valore di entrambi. Alle loro spalle, scalpiterà un El Azzouzi in cerca di maggiore minutaggio, mentre il croato Moro dovrà recuperare fiducia dopo un finale di stagione passato quasi sempre in panchina. Per completare il quadro, però, servirà almeno un altro innesto. Possibilmente qualcuno con spiccate qualità d’impostazione, un playmaker puro in grado di far girare la squadra.

Trequarti ok in attesa di Ferguson

Andando avanti, giungiamo alla batteria dei trequartisti. A destra Orsolini e Ndoye garantiscono qualità, corsa e dinamismo e sarà difficile lasciarne a sedere uno dei due nell’undici iniziale. Sul versante opposto, il promettente Cambiaghi ha preso il posto del belga Saelemaekers e si contenderà il posto con l’ex AZ Karlsson, praticamente mai visto l’anno scorso e in cerca di riscatto. Inutile negarlo: tutti si aspettano molto dal talento svedese, tanto da considerarlo come un ottimo “nuovo acquisto” in vista del 2024-2025. Spostandoci in mezzo, nell’ormai noto ruolo di sotto punta, il vuoto lasciato dall’infortunio di capitan Ferguson potrebbe essere temporaneamente colmato da Fabbian (già 5 reti nella passata stagione), con il jolly Urbanski compatibile ad ogni evenienza. Ora, per questa posizione c’è da fare un ragionamento: conviene investire soldi per prendere un vice Ferguson che giochi titolare fino al rientro dello scozzese? La risposta è “NI”, nel senso che potrebbe essere preso in considerazione un profilo alla Bonaventura per intenderci, qualcuno già pronto per la Serie A e soprattutto disponibile a sedersi in panchina una volta rientrato l’ex Aberdeen. In caso contrario, avanti con quelli che ci sono fino al completo recupero del nazionale britannico.

Castro&Odgaard in attesa di...

Davanti, infine, la dolorosa quanto inevitabile cessione di Zirkzee, ha aperto la caccia al nuovo numero 9. In questo preciso istante, il talentuoso Castro avrebbe i gradi del titolare, con l’utilissimo Odgaard a fare da cosiddetto “centravanti di scorta” e Raimondo come terza scelta. Troppo soft per una squadra che dovrà lottare su tre fronti e allora ecco che Sartori pare aver già chiuso con Thijs Dallinga, attaccante olandese del Tolosa che nella passata stagione ha segnato 19 gol in 44 gare.