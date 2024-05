Il Bologna è in Europa League

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si aspetta ancora ad esultare, visto che il premio potrebbe essere il più prestigioso in palio, ovvero la Champions League. Ma oggi, dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo dell’Hellas Verona, è ufficiale: il Bologna giocherà almeno in Europa League.

La matematica non mente: la Fiorentina è ora a 14 punti dal Bologna, una distanza incolmabile nelle quattro partite che le restano da giocare (c’è anche il recupero con l’Atalanta). Quindi, almeno il settimo posto per il Bologna è assicurato: con la quinta posizione diventata utile per la Champions, questo significa la certezza dell’Europa League.

L’ultima volta che i rossoblù si erano qualificati in Coppa Uefa – odierna Europa League, appunto – è stata nella stagione 1998-1999, allenatore Carlo Mazzone. Il sogno adesso è quello di centrare l’obiettivo della Champions, e in tre giornate l’obiettivo è più che alla portata.