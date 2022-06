Bologna e De Silvestri un altro anno insieme

Comincia a prendere vita il nuovo Bologna della gestione Sartori e, da Casteldebole, arrivano le prime novità per la stagione 2022-2023. Proprio il club ha annunciato oggi il rinnovo di contratto di Lorenzo De Silvestri. L’esterno e vice capitano della squadra aveva il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno ma, nei giorni scorsi, ha trovato l’accordo per rinnovare fino al 2023.

Un'altra novità per la prossima stagione è il ruolo di Marco Di Vaio: come riportato da Il Resto del Carlino, infatti, Di Vaio non sarà più il capo dell’area scout, bensì il nuovo Direttore Sportivo e braccio destro di Sartori. A lavorare con lui rimarrà anche una buona parte della squadra scout precedentemente legata a Bigon più un paio di uomini di fiducia dello stesso Sartori.

Rinnovo De Silvestri, il comunicato del club

Questa la nota del Bologna sul rinnovo di De Silvestri: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto nei giorni scorsi l’accordo con il difensore Lorenzo De Silvestri per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023”.

Foto Bologna FC