Bologna FC: rinnovo annuale per Lykogiannis

Dei tre nodi contrattuali da sciogliere entro la fine del mese, uno di questi sembra essersi anticipatamente risolto per il meglio: il terzino sinistro Charalampos Lykogiannis, infatti, ha firmato il prolungamento del suo accordo con il club rossoblù e sarà quindi a completa disposizione del neo tecnico felsineo Vincenzo Italiano anche per il 2024-’25. Stessa sorte potrebbe toccare presto a Lorenzo De Silvestri, mentre appare molto più lontana la permanenza sotto le Due Torri del mancino danese Victor Kristiansen, ormai sempre più vicino al ritorno in Inghilterra tra le fila del Leicester City.

Contributo importante

In questo 2023-2024, il mancino ellenico è sceso in campo per 22 volte, ricoprendo interamente la corsia sinistra e disimpegnandosi sia da quarto di difesa che da terzo alto dietro al centravanti. Piede educato, sagace capacità di adattamento e forte spirito di gruppo ne fanno un prezioso gregario, utilissimo in caso di emergenza. Impegnato per un totale di circa 900 minuti, in campionato, ha segnato due reti (alla sublime punizione del vantaggio nel rocambolesco 1-1 di Lecce, ha fatto seguito il colpo di punta con cui ha messo i titoli di coda nel 3-0 interno contro la Salernitana) e realizzato un assist (superbo) per la volée del definitivo 2-0 siglato da Odgaard nel Derby vinto contro la Viola nella notte di San Valentino.

In poche parole, “Lyko”, tornerà certamente utile alla causa anche nel complicatissimo anno del triplo impegno e il prolungamento del contratto non è altro che il naturale proseguimento di un funzionale connubio tra le parti.