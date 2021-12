Bologna, domani la ripresa degli allenamenti

Passate le festività natalizie, il Bologna torna ad allenarsi a Casteldebole per preparare la sfida del prossimo 6 gennaio contro l’Inter. A darne notizia è lo stesso club rossoblù attraverso un comunicato: “Dopo la pausa per le festività natalizie la ripresa degli allenamenti in vista di #BFCInter del 6 gennaio è prevista per domani con una seduta di allenamento a Casteldebole”.

Bologna, l’Inter ritrova Correa

Anche l’Inter, prossima avversaria del Bologna, è attesa domani alla Pinetina per il rientro dalle festività. Simone Inzaghi potrà contare su Correa: l’argentino ha smaltito l’infortunio ai flessori e sarà convocabile per la sfida del Dall’Ara. Chi non ci sarà invece è Calhanoglu, squalificato.

