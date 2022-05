Mihajlovic torna ad allenare. E domenica sarà in panchina

Continuano ad arrivare buone notizie per il Bologna: Sinisa Mihajlovic, dopo le dimissioni dall’ospedale, tornerà a dirigere la squadra a Casteldebole, mentre domenica alle ore 15 - come riportato da Repubblica - sarà in panchina nella sfida di Venezia.

Mihajlovic, dal ricovero al ritorno in panchina

Era il 20 marzo quando Sinisa sedeva per l’ultima volta sulla panchina rossoblù: l’occasione era la gara al Dall’Ara contro l’Atalanta, persa per 0 a 1 grazie alla rete del giovanissimo Cissé. Poi la conferenza stampa a sorpresa del 26 marzo, e l’annuncio che nessuno voleva ascoltare: “Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada – aveva dichiarato il tecnico – dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare un avversario come come, ma io sono qua: se non le è bastata la prima lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda". E così è stato. Dopo le dimissioni dall’Ospedale Sant’Orsola e la breve gita a Roma per godersi la famiglia, Sinisa è pronto a riprendersi la squadra: domani per l’allenamento e domenica, finalmente, in panchina.

Venezia-Bologna, le ultime da Casteldebole

Intanto la squadra continua a prepararsi in vista della partita di domenica allo stadio Penzo di Venezia. La squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Gradita sorpresa del giorno è stato il rientro in gruppo di Michael Kingsley, assente dallo scorso ottobre per la frattura del perone. Mitchell Dijks, invece, ha continuato a svolgere lavoro differenziato.