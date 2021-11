Bologna-Roma, le probabili formazioni: torna De Silvestri

Vento in poppa per il Bologna, uscito vittorioso dalla trasferta contro lo Spezia. Con i tre punti guadagnati in Liguria, la squadra di Sinisa Mihajlovic ha così raggiunto quota 21 punti in campionato, rimanendo attaccato al treno per l’Europa. Al Dall’Ara i rossoblù troveranno la Roma quinta in classifica: anche i giallorossi hanno vinto l’ultimo turno di Serie A, battendo in casa il Torino per 1 a 0.

Bologna-Roma, le scelte dei due allenatori

Miha ritrova tra gli arruolabili Lorenzo De Silvestri, uscito per infortunio nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Oltre al ballottaggio tra lui e Orsolini per il ruolo di esterno destro, l’allenatore non dovrebbe apportare cambi a quella che ormai sembra la formazione titolare: Skorupski in porta, Soumaoro, Medel e Theate in difesa, Hickey a sinistra, Dominguez e Svanberg in mediana, Barrow e Soriano a supporto di Marko Arnautovic. Escluso dalla lista dei convocati Nicolas Viola.

Qualche novità di formazione, invece, tra i giallorossi: rispetto alla gara dell’Olimpico con il Toro Mourinho dovrà far a meno dell’infortunato Pellegrini, ma potrà contare su Veretout e Cristante. Gli unici ballottaggi dovrebbero essere quello per la cabina di regia, con Diawara favorito su Cristante, e quello per la fascia sinistra tra El Shaarawy e Viña.

Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Mbaye, Dijks, Binks, Bonifazi, Vignato, Skov Olsen, Orsolini, Cangiano, van Hooijdonk, Sansone, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Roma (3-5-2): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Viña, Calafiori, Reynolds, Bove, Darboe, Cristante, Perez, Mayoral, Shomurodov.

Allenatore: Josè Mourinho.

Arbitro: Pairetto della sez. di Nichelino.

Assistenti: Paganessi, Scarpa.

IV Uomo: Meraviglia.

VAR: Irrati.

AVAR: Affatato.

Foto Bologna FC 1909