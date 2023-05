Bologna-Roma 0-0: resoconto e pagelle

Rossoblù e giallorossi non si fanno troppo male e al termine di una gara decisamente poco spettacolare si accontentano di un punto a testa.

Cronaca di Bologna-Roma

Sul rettangolo verde del Renato Dall’Ara, la prima vera emozione arriva al 14’: pennellata in area di Ferguson e Cambiaso che manca il tap-in decisivo per una questione di centimetri. Palla sul fondo e occasione che sfuma. Nel frattempo lo stadio, dopo aver osservato un quarto d’ora di rigoroso silenzio in segno di rispetto per un tifoso venuto a mancare nelle scorse ore, comincia ad alzare i decibel. Sul campo, invece, ci prova Orsolini ma il suo mancino viene deviato in corner da Svilar senza troppe apprensioni. Sul versante opposto, la Roma risponde una manciata di minuti più tardi con Belotti, ma Skorupski si butta salvando il risultato. Nulla di che fino al 32’, quando Arnautovic lavora di sponda per Dominguez: il destro dell’argentino, però, è poco potente e il portiere giallorosso blocca piuttosto facilmente. Poche emozioni, fino all’imbrunire della frazione, quando una punizione calciata da Zalewski sorvola di poco la traversa difesa da Skorupski. Conclusione oltre i cartelloni pubblicitari e tutti negli spogliatoi con il risultato fermo sullo 0-0.

Nella ripresa ci prova subito Ferguson con un rasoterra centrale che Sviliar intercetta agevolmente. La contro reazione capitolina non si fa attendere, ma Sosa spazza via il pericolosissimo tiro-cross di Zalewski facendo tirare un sospiro di sollievo agli oltre 20 mila spettatori di fede rossoblù. Tuttavia, la Roma continua a spingere e prima ci prova al 61’ con una sassata di Camara che finisce lontano dalla porta e poi, quasi dal nulla, con una punizione sulla trequarti battuta da Pellegrini che si trasforma in un pericoloso flipper dentro l’area piccola felsinea. Mancini non finalizza e il Dall’Ara respira. Null'altro fino al 93’, quando Cambiaso pesca Zirkzee che calcia al volo da buona posizione colpendo solo l’esterno della rete. Classica illusione del gol e partita che termina zero a zero.

Pagelle

Skorupski 6,5: Paratona al 24’ sul rasoterra di Belotti. Il resto è normale amministrazione.

De Silvestri 6: Torna titolare dopo una vita e non sfigura sulla corsia di destra. ( Lykogiannis: sv)

Sosa 6- : Fatica un bel po’. Forse troppo per questi livelli. Reattivo dentro l’area sul tiro-cross di Zalewski.

Bonifazi 6: Sbroglia una situazione complicata al 36’. Prende un giallo di sacrificio su Wijnaldum a fine primo tempo.

Cambiaso 6+: Prima a sinistra poi a destra: non sarà il nuovo Cafu ma fa il suo su entrambi i binari.

Dominguez 6,5: Sempre presente in tutte le zone del campo.

Schouten 6,5: Regista imprescindibile. Non butta via un pallone in 95 minuti.

Ferguson 6 +: Bell’idea per Cambiaso al quarto d’ora di gioco. Si rende pericoloso anche dalla distanza nella corso della ripresa. Tutto sommato una buona gara per lo scozzese. (Moro 6: Contribuisce a mettere ordine nel finale).

Orsolini 6 -: Ci prova senza incidere.

Barrow 5,5: La confusione è il suo habitat naturale. Si impegna, ma come sempre pasticcia un po' troppo.

Arnautovic 5.5: Non sta bene e si vede. (Zirkzee 6: Entra in campo con un piglio diverso rispetto alle ultime uscite).



Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (69' Lykogiannis), Sosa, Bonifazi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson (69' Moro), Barrow; Arnautovic (69' Zirkzee). A disp: Bardi, Ravaglia, Pyyhtia, Medel, Aebischer. All: Thiago Motta

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik (54'Mancini), Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic (76' Matic), Wijnaldum (54'Bove); Zalewski, Solbakken (69' Pellegrini); Belotti (54'Abraham). A disp: Boer, Del Bello, Falasca, Spinazzola, Keramitsis, Darboe, Faticanti, Majchrzak, Volpato. All: Josè Mourinho

Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti: Meli -Alassio

Var: Mazzoleni - Di Martino

Reti: -

Ammoniti: 43' Bonifazi, 80' Orsolini, 90' Camara

Note: Spettatori 23.824