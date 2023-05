Bologna-Roma: pre game e probabili formazioni

Digerito il pareggio esterno nel derby emiliano contro il Sassuolo, i rossoblù si apprestano a scendere in campo per affrontare la Roma nel trentacinquesimo turno del campionato di Serie A. Ovviamente ancora privi di Soumaoro, Soriano, Sansone e Kyriakopoulos, con Posch squalificato per somma di ammonizioni e Lucumi in partenza per la Colombia (in congedo per l'imminente nascita del figlio), Motta dovrà obbligatoriamente fare di necessità virtù per stilare un undici in grado di poter contrastare adeguatamente la potente corazzata capitolina.

Probabili formazioni

Bologna

Nel big match in programma domenica alle 18, dunque, il Bologna potrebbe schierarsi con Skorupski tra i pali, Lykogiannis a sinistra e Cambiaso sulla destra, mentre in mezzo il confermato Bonifazi dovrebbe far coppia con il giovane Sosa. Nella zona nevralgica del campo agirà capitan Dominguez insieme all'intoccabile Schouten, con Orsolini, Ferguson e Barrow liberi di inventare alle spalle dello scalpitante Arnautovic.

Roma

Sul versante opposto, invece, Josè Mourinho potrebbe riproporre uno starting eleven molto simile a quello che ha battuto per 1-0 il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League. Quindi Rui Patricio in porta, poi linea a tre con Ibanez, Cristante e Mancini. A centrocampo Spinazzola, Pellegrini, Matic, Wijnaldum e Celik, con Abraham e Belotti a comporre il pericolosissimo tandem offensivo.

Le parole di Motta in conferenza

Nel consueto appuntamento della vigilia, il tecnico italo-brasiliano ha introdotto la sfida contro i giallorossi partendo dall'analisi alcuni singoli e dalla situazione emergenziale che affligge il reparto arretrato, orfano di quattro potenziali titolari: “Questa sarà l’opportunità per chi ha giocato un po’ meno di dimostrare il proprio valore. Penso ad esempio a Sosa, che lavora sempre benissimo in settimana. In avanti Arnautovic potrebbe partire titolare, anche se dopo i venticinque minuti di Sassuolo l’ho visto stanco, una situazione abbastanza naturale dopo tutto questo tempo fuori dal campo. Discorso un po’ diverso per Zirkzee, che deve fare di più per guadagnarsi il posto in un collettivo che funziona”. Poi, l’immancabile panoramica sui prossimi avversari: “La Roma ha una rosa importante: è una squadra mentalmente solida e con molte individualità. Sicuramente una big della nostra Serie A, costruita per lottare su più fronti. Siamo consapevoli della loro forza in contropiede e sui calci piazzati: per portare a casa un risultato positivo, servirà una prova di grande concentrazione da parte di tutti”. Infine, la chiosa su capitan Dominguez, in trattativa con la dirigenza per il rinnovo del contratto: “È un giocatore fondamentale per la squadra e per il Bologna, ma la decisione finale sul futuro della sua vita personale e professionale la dovrà prendere lui, io posso solo dargli qualche consiglio”.



Ritiro in Trentino-Alto Adige

Intanto la società felsinea ha comunicato che la squadra rossoblù svolgerà il classico ritiro estivo in vista della prossima stagione nella località Rio Pusteria (Bolzano), dal 13 al 22 luglio. Prossimamente sarà definito anche il calendario delle partite amichevoli.