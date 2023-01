Ricomincia la Serie A. Roma-Bologna, le probabili formazioni

È finita l’attesa: ricomincia la Serie A. Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar vinti dall’Argentina, il Bologna torna in campo affrontando in trasferta la Roma.

Roma-Bologna, le scelte dei due allenatori

Il Bologna si presenterà all’Olimpico con diversi assenti: oltre a Vignato e Kasius, entrambi sul mercato, Thiago Motta non potrà contare su De Silvestri, Zirkzee, Barrow, Bonifazi e Bardi. Probabile che il tecnico ex Spezia confermi il 4-2-3-1 con Lykogiannis preferito a Cambiaso e uno tra Soriano e Aebischer al posto di Barrow. In mediana ballottaggio Dominguez-Schouten.

La Roma ritrova Dybala neo campione del Mondo e Mourinho lo lancia nel tridente con Zaniolo e Abraham.

Roma-Bologna, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Kumbulla, Spinazzola, Vina, Karsdorp, Matic, Bove, Camara, Tahirovic, El Shaarawy, Shomurodov, Solbakken, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Arnautovic.

A disposizione: Bagnolini, Cambiaso, Sosa, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano, Sansone, Raimondo.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Santoro di Messina.

Assistenti: Galetto, Mondin.

IV uomo: Marcenaro.

VAR: Chiffi.

AVAR: Longo.