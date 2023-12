Bologna-Roma 2-0. Moro apre i discorsi, un autogol di Kristensen li chiude: i felsinei volano altissimi in classifica

In una gara dalla posta in palio elevatissima e cominciata nel peggiore dei modi, con alcuni scontri tra le opposte tifoserie (tre feriti lievi tra le forze dell’ordine secondo quanto riportato dalla questura), il Bologna stende la Roma con due gol di scarto e supera in classifica il Napoli, agguantando così un meraviglioso 4° posto solitario.

Cronaca del match

Dopo il toccante e doveroso saluto a Sinisa, sul rettangolo verde dello stadio Renato Dall’Ara la prima vera occasione arriva a sorpresa al 26’, quando da distanza siderale ci prova Mancini battendo una punizione-sorpresa davvero insidiosa. Palla deviata sopra la traversa da Ravaglia con qualche apprensione e nulla di fatto. La Roma si difende e quando può punge, come al 30’ quando un torsione aerea di Belotti scalda nuovamente i guantoni di Ravaglia, bravo a sventare la minaccia in tuffo. Il Bologna, però, è sornione e alla prima occasione affonda il coltello: filtrante illuminante di Freuler, scarico in corsa di Ndoye e rimorchio vincente di Moro che di piattone batte Rui Patricio. Al 37’, rossoblù avanti e stadio che diventa una bolgia dantesca. La spinta del pubblico galvanizza gli uomini di Motta che ci provano anche qualche giro di lancette più tardi con il solito Ndoye: destro largo di poco e punteggio invariato fino al duplice fischio dell’arbitro Guida.

La ripresa comincia come meglio non si potrebbe. Ripartenza corale dei rossoblù, tiro cross di Ferguson dal lato corto dell’area e tap-in (per la verità un po’ rimpallato da Kristensen) di Ndoye. Al 49’, il Bologna è avanti di due reti. La gara si surriscalda ulteriormente, con i giallorossi che provano a spingere e gli emiliani che si difendono con i denti. Per la verità, attorno all’80’ , la Roma avrebbe l’occasione di rimettere tutto in gioco, ma a tu per tu con Ravaglia Belotti spara sul numero 34 felsineo in uscita. Esplosione di gioia degli oltre 25 mila sugli spalti e gara che non cambia di marcia. Negli ultimi minuti Mourinho rimescola un po’ le carte, ma nemmeno il mago portoghese può nulla contro questo Bologna. Al Dall’Ara, i rossoblù battono la Roma per 2-0 e volano al 4° posto in classifica a quota 28 punti.

Pagelle

Ravaglia 7: Reattivo sull’incornata di Belotti nel primo tempo. Di nuovo provvidenziale sul “gallo” nella ripresa con un parata da portiere di hockey.

Posch 6,5: Affidabilità teutonica sulla fascia di destra, non sbaglia quasi mai.

Beukema 6,5: Attento in copertura, preciso negli anticipi. Esce tra gli applausi. (Lucumi 6+: Entra per dare il suo contributo a livello di kg e centimetri e lo fa in maniera esemplare)

Calafiori 7: Gioca da difensore centrale con le qualità di un regista, si propone con regolarità ed è attento in fase difensiva. Una delle certezze di questo Bologna.

Kristiansen 6+: Non incide particolarmente, ma vince il “duello vichingo” sulla corsia con il suo quasi omonimo Kristensen. (Lykogiannis sv)

Freuler 7: La miglior gara da quando è sbarcato sotto le Due Torri. Imposta, cuce il gioco con lucidità ed entra persino nell’azione dell’1-0.

Moro 7+: Segna il gol che sblocca il match con bel destro in corsa, poi mette in campo tanta qualità nel palleggio. Il croato sembra in crescita partita dopo partita (Aebischer sv)

Ndoye 7,5: Una zanzara che svolazza imprendibile sulla corsia di destra. Confeziona l’assist, ma fa anche tanto lavoro oscuro. Ci mette la zampa in occasione del secondo gol.

Ferguson 7: Collante imprescindibile tra i reparti. (Fabbian sv)

Saelemaekers 6,5: Molto più defilato rispetto a Salerno, ma non fa mancare il proprio contributo alla causa. (Urbanski sv)

Zirkzee 7: Solita, straordinaria, prova di classe da parte dell'olandese. Fa il pivot, fungendo da riferimento per tutti i compagni. Recupera un pallone al 30’ del primo tempo dopo una rincorsa di 50 metri: non era scontato farlo.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema (57' Lucumi), Calafiori, Kristiansen (75' Lykogiannis); Freuler, Moro ( 75' Aebischer); Ndoye, Ferguson (Fabbian), Saelemaekers (Urbanski); Zirkzee. A disp. Bagnolini, Skorupski, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Roma (3-5-2): Patricio; Mancini (81' Celik), Llorente (63' Azmoun), N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini (81' Pisilli), Spinazzola (45' Sanches, 63' Bove); El Shaarawy, Belotti. A disp. Svilar, Boer, Karsdorp, Pagano, Costa, Cherubini. All. José Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunaziata

Assistenti: Meli-Alassio

IV Uomo: Sozza

Var: Chiffi-Longo

Reti: 37' Moro, 49' Ndoye

Ammoniti: 9' Saelemakers, 9' Llorente, 32' Beukema, 36' Pellegrini, 46' Ferguson, 66' Paredes, 66' Freuler, 72' Bove

Espulsi:

Note: Nel pre gara, il ricordo del Bologna ad un anno dalla scomparsa di Sinisa. Totale spettatori 25.579