Bologna-Salernitana, le probabili formazioni: tornano Soriano e Orsolini

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

Il Bologna torna in campo per cercare la prima vittoria di questa Serie A 2022-2023. Nella gara di domani del Dall’Ara (fischio d’inizio 20.45) i rossoblù troveranno la Salernitana, vittoriosa per 4-0 nell’ultima partita interna contro la Sampdoria. La squadra di Sinisa Mihajlovic trova i nuovi acquisti Moro e Zirkzee, entrambi alla prima convocazione.

Difficilmente i due troveranno spazio già dall’inizio, mentre è probabile l’impiego dal 1’ di Orsolini e Soriano: il primo torna dalla squalifica rimediata contro l’Hellas Verona, mentre Soriano tornerà nell’undici dopo l’esclusione contro il Milan. Confermati invece Kasius e Lucumi, autori di due buone prestazioni nell’ultima a San Siro. Possibile invece un cambio a sinistra, con Lykogiannis al posto di Cambiaso.

La Salernitana dovrebbe invece confermare in blocco l’undici che ha travolto la Samp, con Dia al fianco di Bonazzoli e Maggiore nei tre di centrocampo.

Bologna-Salernitana, le probabili formazioni

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Dominguez, Schouten, Lykogiannis; Soriano; Arnautovic, Orsolini.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Cambiaso, Sosa, De Silvestri, Aebischer, Moro, Ferguson, Vignato, Sansone, Barrow, Zirkzee.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

A disposizione: Micai, Fiorillo, Motoc, Jaroszynki, Sambia, Bradaric, Pirola, Kastanos, Iervolino, Capezzi, Kristoffersen, Valencia.

?Allenatore: Davide Nicola.