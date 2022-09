LIVE | Serie A, Bologna-Salernitana 1-0: Arnautovic firma il vantaggio

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna 2016

Tutto pronto al Dall’Ara per la quarta giornata di Serie A 2022/2023. Il Bologna, ancora in cerca della prima vittoria in campionato, trova la Salernitana, reduce da un netto 4-0 casalingo contro la Sampdoria. Soriano e De Silvestri ancora esclusi dall’undici iniziale da Sinisa Mihajlovic, che schiera ancora Kasius e Vignato al loro posto. Fuori anche Orsolini, reduce dalla squalifica rimediata contro l’Hellas Verona; al suo posto Sansone al fianco di Arnautovic.

Poche sorprese invece nella Salernitana: l’unica novità rispetto all’ultima uscita è Bradaric a sinistra con Mazzocchi a destra e Candreva inizialmente in panchina.

Bologna-Salernitana, la cronaca

0' - Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1’ - Comincia la partita! Primo possesso della Salernitana.

1’ - Subito una percussione di Bonazzoli, palla in corner.

4’- Ci prova anche il Bologna: destro di Sansone, palla in angolo.

7’ - Ancora i campani pericolosi, stavolta con Dia; para Skorupski.

10’ - Missile di Bonazzoli, para ancora Skorupski.

22’ - Rischio per il Bologna: Medel perde palla al limite dell’area Coulibaly ne approfitta, bravo Soumaoro a deviare il pallone prima dell’intervento di Dia.

24’- Pericoloso anche Sansone, che spara alto però con il destro sull’imbucata di Schouten.

35’ - Ancora Sansone pericoloso con il mancino, ma il suo diagonale sfila sul fondo.

41’ - Incredibile occasione sciupata da Sansone! Il numero 10 è servito per errore da Dia e si ritrova da solo davanti a Sepe, ma il giocatore rossoblù spara addosso al portiere.

45’ - Il primo tempo si chiude senza recupero: punteggio di 0-0.

46’ - Ricomincia la partita! Tre cambi per il Bologna: dentro Soriano, De Silvestri e Lykogiannis.

48’ - Soriano vicino al gol con un colpo di testa ravvicinato, palla sul fondo.

50’ - Rigore per il Bologna! Lancio di Lucumi per Sansone, Gyomber lo atterra e Ghersini fischia per il penalty.

52’ - MARKO ARNAUTOVIC! BOLOGNA IN VANTAGGIO! Spiazza Sepe e sigla il vantaggio del dischetto.

61’ - Attacca con forza la Salernitana ma i padroni di casa difendono con ordine.

69’ - Pioggia di cross nell’area del Bologna ma i difensori rispediscono al mittente i palloni sparati in area.

72’ - Arnautovic sciupa un’ottima occasione scegliendo un cross troppo pretenzioso invece di calciare a rete.

Bologna-Salernitana, il tabellino

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius (46’ De Silvestri), Dominguez, Schouten, Cambiaso (46’ Lykogiannis); Vignato (46’ Soriano); Arnautovic, Sansone.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Sosa, Aebischer, Moro, Ferguson, Orsolini, Barrow, Zirkzee.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Bradaric (54’ Candreva); Dia, Bonazzoli (63’ Botheim).

A disposizione: Micai, Fiorillo, Motoc, Sambia, Pirola, Kastanos, Iervolino, Capezzi, Kristoffersen, Valencia.

?Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Ghersini.

Assistenti: Raspollino, Schirru.

IV Uomo: Massa.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Di Martino.

Reti: 52’ Arnautovic (B).

Ammonizioni: 50’ Gyomber (S), 64’ Medel (B), 65’ De Silvestri (B).

?Espulsioni: -.