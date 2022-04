Bologna-Sampdoria, le probabili formazioni: Dominguez torna tra i convocati

Seconda gara consecutiva di lunedì sera per il Bologna che dopo il pareggio incoraggiante di San Siro contro il Milan torna tra le mura del Dall’Ara per affrontare la Sampdoria. Buone notizie per Mihajlovic e il suo staff: torna infatti nella lista dei convocati Nico Dominguez, out dallo scorso gennaio per un problema alla spalla.

Bologna-Sampdoria, le scelte dei due allenatori

Mihajlovic e i suoi confermeranno gran parte degli undici scesi in campo dall’inizio contro il Milan. Skorupski in porta, Soumaoro, Medel e Theate in difesa, Dijks a sinistra e Hickey a destra al posto dell’infortunato De Silvestri. Gli unici dubbi per i rossoblù riguardano la linea mediana e l’attacco: Soriano sente ancora fastidio al piede e c’è la possibilità che sia ancora una volta Aebischer a prendere il suo posto. Se giocasse lo svizzero, attacco a due con Barrow-Arnautovic; se invece dovesse giocare il capitano, probabile l’inserimento di Orsolini al posto del gambiano per dare maggiore equilibrio a tutta la squadra.

Stop casalingo contro la Roma nell’ultima gara per la Sampdoria. Ferrari in vantaggio su Yoshida, in attacco Sensi in appoggio alla coppia formata da Sabiri e uno tra Quagliarella e Caputo.

Bologna-Sampdoria, le probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebishcer, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Dominguez, Vignato, Soriano, Falcinelli, Orsolini, Sansone.

Allenatore: Miroslav Tanjga.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

A disposizione: Falcone, Ravaglia, Augello, Yoshida, Conti, Ekdal, Askildsen, Vieira, Magnani, Trimboli, Supryaga, Quagliarella.

Allenatore: Marco Giampaolo.