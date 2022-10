LIVE | Bologna-Sampdoria 1-0: vantaggio di Dominguez

Il Bologna ha bisogno di punti e proprio questa può essere l’occasione giusta. I rossoblù tornano al Dall’Ara per affrontare una Sampdoria ultima in classifica e fresca di cambio in panchina.

Per la gara Motta sceglie il 4-2-3-1 con Aebischer sulla fascia destra e Dominguez incursore ciao ad Arnautovic. Torna Medel in mediana mentre la coppia di centrali cambia ancora: scelti Soumaoro e Lucumì.

Mister Stankovic, alla prima sulla panchina dei liguri, non stravolge la formazione e conferma la panchina per Quagliarella.

Bologna-Sampdoria, la cronaca

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo.

1' - Comincia la partita!

2' - Subito due tentativi per i rossoblù, respinge la difesa della Samp.

3' - Ripartenza veloce del Bologna: Orsolini serve in mezzo Aebischer che non riesce però a trovare la porta di Audero.

16' - Non sta bene Lykogiannis dopo uno scontro testa-testa contro Sabiri. Il greco esce, al suo posto De Silvestri.

21' - Opportunità di Dominguez, tiro deviato da Murillo.

27' - Ancora una ripartenza pericolosa del Bologna ma il cross di Aebischer è impreciso.

32' - NICO DOMINGUEEEEEEZ! GOL DEL BOLOGNA! Palla in verticale di Arnautovic, incursione e tiro di Aebischer e Dominguez ribatte in rete dopo la prima respinta di Audero.

41' - Traversa di Dominguez! Ancora pericoloso l'argentino su una palla in uscita dall'area della Samp ma il suo destro si stampa sul legno più alto.

44' - Da numero 8 a numero 8: ci prova Rincon da fuori area, destro altissimo sopra la traversa di Skorupski.

Bologna-Sampdoria, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis (18' De Silvestri); Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Raffaelli, Bonifazi, Kasius, Posch, Sosa, Ferguson, Moro, Soriano, Vignato, Sansone, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.

A disposizione: Contini, Amione, Villar, Verre, Conti, Pussetto, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Murru, Léris, Trimboli.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Assistenti: Prenna, Lombardo.

IV Uomo: Feliciani.

VAR: Banti.

AVAR: Bresmes.

Reti: 32' Dominguez (B).

Ammonizioni: 24' Djuricic (S).

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC