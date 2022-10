Bologna-Sampdoria, che occasione sprecata. Le pagelle dei rossoblù La squadra di Motta inizia molto bene, si porta in vantaggio e per poco non trova anche il raddoppio. Poi la squadra si ferma e concede spazio alla Samp. Dominguez il migliore, molto negativo Cambiaso

Riccardo Orsolini - Foto Twitter Bologna FC 1909

Un’occasione sprecata per il Bologna: questa, in poche parole, la gara dei rossoblù contro la Sampdoria pareggiata per 1 a 1 dopo aver giocato un primo tempo di assoluto valore, in cui Dominguez ha segnato un gol e preso anche una clamorosa traversa.

Funzionano alcune idee di Motta: Aebischer sull’ala dà il giusto equilibrio e anche Orsolini sull’out di sinistra – per quel poco che ci ha giocato, fino all’uscita dal campo di Lykogiannis – è sembrato essere più incisivo. Ottima anche l’intuizione di Dominguez sulla trequarti, così come la scelta dei centrali. Il Bologna però si dissolve dopo il primo tempo e di fatto regala alla Samp azioni e il gol del pareggio. Troppo poco per essere il Bologna, e soprattutto troppo poco per risalire la classifica.

Bologna-Sampdoria, le pagelle

Skorupski 5: esce a farfalle e il Bologna subisce un gol evitabile.

Cambiaso 4,5: non riesce mai a concludere positivamente un’azione d’attacco. Si difende per il primo tempo, poi entra Léris e lui fatica tanto.

Soumaoro 6,5: una buona partita, sicuramente il migliore del suo reparto e uno dei più bravi in campo.

Lucumì 6: non è elegantissimo, ma è efficace. Per adesso tanto basta.

Lykogiannis sv (18' De Silvestri 5: mai propositivo in zona offensiva).

Medel 5,5: corre tanto ma gli manca qualità.

Schouten 6: ordinato, bravo nel proporsi anche in un paio di proiezioni offensive (73' Ferguson sv)

Aebischer 6: non è il suo ruolo ma lui si applica con tutto sé stesso. Un paio di cross sbagliati ma è sul gol di Dominguez fa tutto bene.

Dominguez 7: corre tanto, segna e prende una traversa. Il migliore in campo (79' Soriano sv).

Orsolini 5: nel primo tempo prova ad aiutare la squadra, poi sparisce nel secondo tempo. Mezzo punto in meno per l’entrata scellerata su Rincon (73' Sansone sv).

Arnautovic 6: non la sua miglior serata. Servito poco dai suoi, ma la sua qualità permette di spalancare il campo per l’1 a 0 di Dominguez (79' Zirkzee sv).

Motta 5,5: alcune idee funzionano, ma lui continua a cambiare uomini e assetto. La speranza è che arrivi presto a un postulato finale.

Foto Twitter Bologna FC 1909