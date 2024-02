Bologna-Sassuolo 4-2: con cuore e carattere i rossoblù portano a casa 3 punti | Cronaca e pagelle

La band di Thiago Motta trova la prima vittoria del 2024 grazie ad una prestazione rabbiosa, fatta di grinta e tanto orgoglio. Un successo meritato, che vale il momentaneo 4° posto in graduatoria.

Cronaca del match

Sotto gli occhi degli oltre 20.000 spettatori del Dall’Ara, alla prima occasione il Sassuolo passa in vantaggio: pasticcio dal basso di Skorupski e palla che finisce sui piedi di Thorsvedt che ringrazia e segna il gol dello 0-1. Al 13’, i neroverdi sono avanti. Incassato il colpo, il Bologna risponde e sul ribaltamento di fronte ci prova Zirkzee con un sinistro rasoterra deviato sul fondo. Una sorta di avvisaglia, perché pochi minuti dopo lo stesso tulipano olandese gira in porta il gol del pareggio. Al 24’, Bologna e Sassuolo sono nuovamente in parità. Tuttavia, gli ospiti non si danno per vinti e alla seconda occasione in loro favore ristabiliscono le distanze con un bel sinistro a giro di Volpato. Al 35’, il Sassuolo è per la seconda volta avanti nel punteggio. Il contro sorpasso nervoverde sveglia i padroni di casa, che si accampano nella metà campo avversaria senza però trovare il guizzo vincente e all’intervallo sono gli uomini di Dionisi ad essere sopra nel punteggio.

La ripresa comincia con i rossoblù sugli scudi. Gli assalti felsinei, però, per quanto orgogliosi, non portano a nulla di buono e allora Hugeux (anzi, Motta) corre ai ripari: dentro Orsolini e Saelemaekers fuori Aebischer e Urbanski. Le new entry smuovono le carte in tavola e il Bologna si riaffaccia con prepotenza verso la porta di Consigli con un sinistro violento di Calafiori che termina a lato di una manciata di centimetri. Il Sassuolo sembra alle corde e al 72’ Kristiansen disegna la traiettoria giusta che Fabbian insacca di testa, battendo contro tempo il portiere sul secondo palo. Il gol del pari carica il Dall’Ara, che alza prepotentemente i decibel. Spinto dal pubblico, il Bologna carica senza pietà e al minuto 82’ Ferguson centra l’angolino basso con un bel destro che vale il sorpasso. Gli ospiti sbandano tremendamente e allora, i rossoblù, affondano il colpo del definitivo kappaò con un preciso guizzo sotto porta dell'ottimo Saelemaekers. Game, set and match. Il Bologna batte il Sassuolo per 4-2 e vola temporaneamente al 4° posto in classifica insieme all’Atalanta.



Pagelle

Skorupski 5,5: Regala il gol del vantaggio ospite, mentre non può nulla sulla stoccata di Volpato. Il resto è normale amministrazione.

Posch 6: Fa il suo dovere sulla corsia di destra.

Beukema 6,5: Imposta con coraggio, anche se ogni tanto non è precisissimo.

Calafiori 7: Tra i migliori: as usual.

Kristiansen 7: Partita di sostanza. Ha il merito di partorire l’assist per il gol del 2-2 (Lykogiannis sv).

Freuler 6: Si eclissa un po’ e uno con la sua personalità non dovrebbe farlo. Tuttavia, resta una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico rossoblù.

Aebischer 5,5: Senza infamia e senza lode (Orsolini 6,5: Entra e crea subito lo scompiglio che ci si aspettava nella difesa avversaria)

Urbanski 5,5: Come sopra. (Saelemaekers 7: Vivace sin dal suo ingresso in campo, realizza il gol del 4-2 con bel destro ravvicinato).

Ferguson 7,5: È tempo di 6 Nazioni e lui potrebbe essere tranquillamente un buonissimo “ball carrier” della Nazionale del Cardo. Corre, taglia, cuce e quando è il momento insacca il gol del 3-2. Pronto (o quasi) per finire in Premier League.

Fabbian 7: Gioca un primo tempo anonimo sulla fascia, poi torna nel suo ruolo e sigla il gol del 2-2 con una zuccata da rapace d’area. Terza rete in campionato per lui, giovane dal futuro assicurato. (Moro sv)

Zirkzee 7: Segna, seppur con l’ausilio di una deviazione, ma quello è il “meno”, perché l’olandese dipinge calcio dal primo all’ultimo minuto. Sempre bello da vedere.

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen (80' Lykogiannis); Freuler, Aebischer (57' Orsolini); Urbanski (57' Saelemakers), Ferguson, Fabbian (80' Moro); Zirkzee. A disp. Bagnolini, Ravaglia, Lucumi, Corazza, De Silvestri, Ilic, Odgaard, Karlsson. All. Alexandre Hugeux (Thiago Motta squalificato)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (81' Tressoldi), Viti, Doig,;Lipani (57' Boloca), Volpato (57' Ceide), Thorstvedt; Bajrami (68' Racic), Laurienté, Pinamonti (80' Mulattieri). A disp. Cragno, Pegolo, Ferrari, Missori. All. Alessio Dionisi

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Meli-Alassio

IV Uomo: Monaldi

Var: La Penna-Mazzoleni

Reti: 13' Thorstvedt, 24' Zirkzee, 34' Volpato, 73' Fabbian, 83' Ferguson, 86' Saelemaekers

Ammoniti: 45' Thorsvedt, 55' Aebischer, 85' Boloca, 90'+2 Doig

Note: Spettatori 20.932