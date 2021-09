Bologna, Soumaoro positivo al Covid-19

Piove sul bagnato in casa Bologna: dopo la sconfitta contro l'Empoli e il successivo ritiro a Casteldebole, arriva la notizia della positività di Adama Soumaoro al Covid-19. A comunicarlo è stato lo stesso club rossoblù con una nota ufficiale: "Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare". Il giocatore dovrà osservare regime di quarantena.