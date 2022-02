Bologna-Spezia, le probabili formazioni: Medel e Svanberg assenti, Barrow torna dal 1’

Serve tornare a vincere, e serve farlo al più presto. Questo lo spirito con cui il Bologna affronterà nella serata di domani lo Spezia. Le due squadre sono rispettivamente al 13° e al 14° posto della classifica e per i rossoblù sarebbe utile continuare a mettere punti tra sé e la zona retrocessione. Al momento, però, la squadra di Sinisa Mihajlovic sta vivendo un periodo di profonda crisi: soli quattro punti totalizzati nelle ultime nove gare di Serie A e appena uno nelle ultime cinque, la peggiore squadra del campionato per questo lasso di tempo.

Bologna-Spezia, le scelte dei due allenatori

Mihajlovic dovrà rinunciare a Svanberg e Medel, entrambi squalificati, ma proprio dalla squalifica tornerà Lorenzo De Silvestri, assente nell’ultima contro la Lazio. Al posto del cileno più Binks che Bonifazi, mentre per la mediana dovrebbe essere Soriano a scendere al fianco di Schouten con Hickey e De Silvestri sulle fasce. In attacco, insieme agli ormai soliti Orsolini e Arnautovic, dovrebbe finalmente tornare dal primo minuto Musa Barrow. Per lui l’ultima da titolare risale allo scorso 18 dicembre, quando il Bologna perse in casa contro la Juventus per 0-2.

Alcune novità anche per lo Spezia: Motta non potrà contare su Amian, squalificato, mentre sulla trequarti Maggiore è in vantaggio su Kovalenko per comporre il tridente con Verde e Gyasi alle spalle di Manaj.

Bologna-Spezia, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Dijks, Bonifazi, Kasius, Mbaye, Aebischer, Viola, Vignato, Sansone, Falcinelli.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Bertola, Bourabia, Agudelo, Kovalenko, Nguiamba, Nzola, Antiste, Colley, Salcedo.

Allenatore: Thiago Motta.

Foto Bologna FC