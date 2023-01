Il Bologna vince e convince. L’analisi e le pagelle della gara contro lo Spezia

Torna il sorriso al Dall’Ara: dopo il pari con la Cremonese, il Bologna vince per 2-0 contro lo Spezia. Motta sceglie Zirkzee e Schouten al posto di Barrow e Dominguez e la scelta paga. Ottima partita dei due olandesi, specialmente quella dell’attaccante ex Bayern Monaco con una prestazione generosa e di qualità.

Bologna-Spezia, la cronaca

La partita inizia con lo Spezia che tenta subito di tenere basso il Bologna, alzando il baricentro. La prima occasione la firma però Ferguson, con un tiro da fuori deviato in angolo da Dragowski. I rossoblù recuperano campo ma le linee dei liguri sono strette e il palleggio nell’ultimo terzo di campo risulta difficoltoso. Lo Spezia risponde al minuto 18: appena entrato al posto dell’infortunato Kovalenko, Maldini in modo un po’ fortunoso arriva alla conclusione dal limite dell’area, ma senza impensierire Skorupski.

La partita vive di folate, i ritmi si alzano e si abbassano velocemente ed è il Bologna che tenta di fare la partita, anche se fatica a trovare linee dirette per la porta spezzina. La scintilla arriva al 34’: Zirkzee è nell’abbassarsi per amministrare la manovra rossoblù e a creare spazi dietro di lui. Spazio in cui si infila Orsolini, che serve sulla corsa lo stesso Zirkzee che arriva a calciare con il sinistro dopo un dribbling in area. Dragowski copre il suo palo e devia in angolo e proprio dal cross sulla bandierina Ferguson colpisce forte di testa, trovando ancora i guantoni del portiere polacco. È il preludio del gol: sugli sviluppi di un secondo corner il Bologna passa in vantaggio con Posch, che sfrutta un’indecisione di Bourabia nell’area ligure e silura Dragowski su assist di Orsolini. Reazione di forza dello Spezia: recupero palla alto di Reca che calcia con il sinistro. Skorupski è bravo in allungo a deviare ed è ancora più bravo nel rialzarsi velocemente e a respingere il tap-in di Gyasi. Il primo tempo si chiude con una conclusione al volo di Orsolini che con il mancino da dentro l’area centra in pieno Reca. All’intervallo è 1 a 0.

Il secondo tempo si apre ancora sull’asse Orsolini-Posch: inserimento del 7, tiro respinto e destro dell’austriaco che stavolta non trova lo specchio. Il Bologna tiene le giuste distanze in campo e in fase offensiva cerca sempre il terzo uomo: all’ora di gioco i rossoblù sono in pieno controllo del match. Al minuto 62 bel contropiede del Bologna che si conclude con un colpo di testa di Zirkzee su cross di Cambiaso terminato di poco alto sulla traversa. Al 69’ occasione Spezia su corner: colpo di testa di Amian e bella parta di Skoruspki. Sul rovesciamento di fronte Orsolini calcia con la punta del piede sinistro ma Dragowski chiude incrociando le gambe. Al 74’ arriverebbe il raddoppio, proprio di Orsolini, su assist di Soriano, ma al momento del passaggio del capitano rossoblù il 7 risulta leggermente in fuorigioco. Orsolini è on fire e dopo tre minuti arriva finalmente il gol, che stavolta è buono: Dominguez serve l’ex Atalanta nel buco della difesa spezzina che supera Dragowski con un sinistro a fil di traversa. Il Bologna ci riprova, stavolta con Zirkzee, ma il suo mancino finisce fuori. Lo Spezia nel finale trova solo cartellini gialli e una conclusione centrale al minuto 90’. Motta regala minuti Pyyhtia e la partita finisce sul 2 a 0.

Bologna-Spezia, le pagelle

Skorupski 7: è fenomenale nel salvataggio su Gyasi nel primo tempo.

Posch 6,5: ha il merito di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Appoggia costantemente la manovra e difende con diligenza.

Soumaoro 7: è il baluardo che tiene in piedi la difesa rossoblù. Sempre puntuale nelle chiusure e lucido in fase di costruzione dell’azione.

Lucumì 6,5: una buona prestazione, coerente con il buon momento di forma.

Cambiaso 6: qualche scelta sbagliata in fase offensiva ma è bravo nel difendere.

Moro 6,5: ormai solita dose di qualità. Prestazione solida, anche se Motta lo toglie dopo qualche rimbrotto (67’ Dominguez 6,5: entra con qualità, come dimostra l’imbucata per Orsolini).

Schouten 6,5: Motta lo rilancia e lui si fa trovare pronto (86’ Pyyhtia sv).

Orsolini 7: si incaponisce sulla destra e sbaglia qualche scelta. Ma alla fine ha ragione lui.

Ferguson 7: ancora una gara di grande sostanza. Pericoloso sotto porta e dominante nello scontro fisico (79’ Aebischer sv).

Soriano 5,5: corre e si impegna tanto, ma manca ancora qualcosa (86’ Barrow sv).

Zirkzee 7: si abbassa tanto e gioca moltissimo con i compagni. Raramente è pericoloso sotto porta ma il suo lavoro per la squadra è fondamentale.

Motta 7: il Bologna torna a giocare con brillantezza e con una certa dose di agonismo. Premiate le scelte di Zirkzee e Schouten al posto di Barrow e Dominguez.

Bologna-Spezia, il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten (86’ Pyyhtia), Moro (67’ Dominguez); Orsolini, Ferguson (79’ Aebischer), Soriano (86’ Barrow); Zirkzee.

A disposizione: Bardi, Bardi, Ravaglia, Amey, Sosa, Lykogiannis, Vignato.

Allenatore: Thiago Motta

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm (67’ Verde), Bourabia (88’ Esposito), Ampadu, Kovalenko (18’ Maldini), Reca (46’ Moutinho; 67’ Cipot); Gyasi, Agudelo.

A disposizione: Zovko, Marchetti, Wasniewski, Ferrer, Sala, Beck, Strelec.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Assistenti: Vecchi, D’Ascanio.

IV Uomo: Minelli.

VAR: Di Bello.

AVAR: Muto.

Reti: 37’ Posch (B), 77’ Orsolini (B).

Ammonizioni: 61’ Soumaoro (B), 83’ Posch (B), 87’ Gyasi (S), 88’ Esposito (S).

Espulsioni: -.

Spettatori: 17.213.

Foto Twitter Bologna FC 1909