Bologna-Spezia, le probabili formazioni: Zirkzee titolare, ancora fuori Arnautovic e Medel

Ancora una gara in casa per il Bologna, la seconda consecutiva dopo il pareggio di lunedì scorso contro la Cremonese. Nella gara di venerdì (fischio d’inizio ore 18.30) i rossoblù affronteranno lo Spezia, reduce dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro la Roma. Nel Bologna torna tra i convocati Vignato.

Bologna-Spezia, le scelte dei due allenatori

Ancora privo di Medel, Arnautovic, Sansone, De Silvestri e Bonifazi e con Kasius ceduto in prestito al Rapid Vienna, Motta si affiderà a Zirkzee come unica punta del suo 4-2-3-1. Moro in mezzo al campo dovrebbe spuntarla su Schouten, Barrow verso la panchina con Soriano dirottato ancora una volta a sinistra e Ferguson come incursore nella batteria dei trequartisti.

Allo Spezia mancherà ancora Nzola: ballottaggio Zurkowski-Agudelo a centrocampo, probabile l’impiego di Verde al fianco di Gyasi nella coppia di attaccanti.

Bologna-Spezia, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Amey, Sosa, Cambiaso, Schouten, Pyyhtia, Aebischer, Vignato, Barrow.

Allenatore: Thiago Motta.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Gyasi, Verde.

A disposizione: Dido, Moutinho, Ferrer, Sala, Kovalenko, Esposito, Zurkowski, Strelec, Maldini.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Assistenti: Vecchi, D’Ascanio.

IV Uomo: Minelli.

VAR: Di Bello.

AVAR: Muto.