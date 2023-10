Bologna FC, svelata la terza maglia

Nella nuova terza maglia che indosseranno Orsolini e compagni in questa annata, il rosso ed il blu si intrecciano in una futuristica grafica optimal, rendendo così questa casacca stilisticamente unica nel suo genere nel panorama ultrasecolare del club felsineo. Esattamente come le versioni “Home” e “Away”, anche questo kit è interamente realizzato con tessuti Eco Fabric provenienti al 100% da plastica riciclata, a testimonianza dell’impegno condiviso da Macron e dal Bologna Football Club 1909 nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità.

Un design esclusivo

Esteticamente, si presenta di colore bianco con linee ondulate ed astratte che s’intrecciano tra loro per formare il cosiddetto effetto “optical”, mentre completano la casacca un girocollo blu (tonalità che ritroviamo anche sui bordi delle maniche), con il classico simbolo del Macron Hero stampato sulla destra e l’immancabile logo del Bologna all’altezza del cuore. Da segnalare, infine, un doppio particolare, anzi una doppia scritta personalizzata: si tratta dello storico motto “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA” sul retrocollo interno, a cui fa il paio il più internazionale “WE ARE ONE” ricamato in rosso su quello esterno.

Pantaloncini&calzettoni

Per quanto riguarda gli shorts, invece, sono previste tre opzioni: gli inediti rossi con coulisse blu e con banda diagonale sulla coscia anteriore destra e su quella posteriore sinistra, altrimenti i più “classici” bianchi o blu con bande diagonali rosse già utilizzati nel kit gara casalingo e in quello esterno. A completare il tutto, calzettoni blu con la scritta BOLOGNA in rosso sulla parte frontale e la V dello stesso colore sul polpaccio.