Bologna, tifosi soddisfatti della stagione: "Ma il sogno è l'Europa"

Pomeriggio amaro per i tifosi del Bologna, sconfitto in casa per 0-2 dalla Juventus. Andando oltre la gara di oggi, però, la stagione della squadra rossoblù finora non può certo ritenersi negativa. A dirlo, oltre ai numeri, sono gli stessi tifosi, accorsi oggi allo stadio per assistere alla gara contro la Vecchia Signora: "La stagione finora è stata positiva. Certo, possiamo fare di più, ma 24 punti fino ad adesso non sono un bottino poi così male. Il sogno? L'Europa". Diversi i giocatori citati a proposito del migliore fino ad adesso, ma le preferenze maggiori le ha prese Svanberg. Stranamente nessuno ha citato Arnautovic: forse i tifosi si aspettavano qualcosa in più da parte sua.