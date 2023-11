Bologna-Torino 2-0: Fabbian e Zirkzee fanno impazzire il popolo rossoblù

Un Bologna cinico e spietato stende la rognosa compagine granata grazie a due gol nella ripresa. Un successo che catapulta i felsinei a quota 21, gli stessi della squadra di Mourinho, uno in più rispetto a Fiorentina ed Atalanta ferme a 20.

Cronaca del match

Dopo il messaggio contro la violenza sulle donne letto dai due capitani, la partita comincia con lo stadio carico a pallettoni e la squadra di Motta che pressa subito alta spinta dal calore del pubblico amico. La prima occasione, infatti, è un destro da fuori di Fabbian che fa la barba al palo destro dando solo l’illusione del gol: peccato. Il Bologna continua a spingere, ma alla prima occasione il Toro passa: sassata mancina dalla distanza di Vlasic e palla che buca Skorupski . Al 16’, gli ospiti sono avanti. Anzi no: il Var rileva un offside attivo sulla conclusione del croato, l’arbitro annulla e il punteggio “torna” in parità. La banda di Juric, però, non si scoraggia e qualche minuto più tardi tocca a Zapata con un destro in corsa impensierire “Skoru”. L’estremo polacco è attento e devia in tuffo sventando così la pericolosa minaccia. Passato lo spavento, gli emiliani tornano a produrre gioco e cingono d’assedio la formazione piemontese. Uno sforzo notevole, che tuttavia non porta i frutti sperati e al 47’ Colombo di Como manda tutti negli spogliatoio con il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0.

Ripresa che comincia con un Toro pimpante che costringe il Bologna a rintanarsi. Nulla di clamoroso, intendiamoci, fino al minuto 56’ quando, sul versante opposto, Fabbian s’infila nel corridoio giusto ideato da Beukema, poi supera Gemello in uscita e infine insacca a porta vuota mandando in orbita il Dall'Ara. Bologna 1, Toro 0. I felsinei non alzano il piede dall'acceleratore e al 63’ è Posch ad andare a vicino al raddoppio con una zuccata su punizione di Saelemekers che si spegne larga di un soffio. Il Toro pare all’angolo come un pugile in difficoltà, mentre i rossoblù amministrano il vantaggio senza particolari patemi fino al 92’ quando Zirkzee si mette in proprio, dribbla l’ultimo difensore rientrando dal sinistro al destro prima di chiudere con un preciso rasoterra la contesa. Bologna 2, Torino 0 e festa che può cominciare.

Pagelle

Skorupski 6,5: Reattivo sulla conclusione di Zapata nel primo tempo. Il resto è normale amministrazione.

Posch 6-: Lontano dal terzino destro che aveva impressionato tutti l’anno scorso. In ogni caso, va vicino al gol con una bella capocciata.

Beukema 7: Spazza quando c’è da spazzare, fraseggia poco e rischia il meno possibile. Disegna persino il corridoio giusto per l’incursione letale di Fabbian. Imprescindibile.

Calafiori 6,5: Meno brillante del solito, ma deve vedersela con due clienti molto scomodi. Si sposta a sinistra quando Lucumi sostituisce Kristiansen. Esce stremato nel finale (Lykogiannis 6: Ha il merito di lanciare Zirkzee in occasione del definitivo 2-0)

Kristiansen 6-: Il giallo forse lo frena un po’, ma tutto sommato non si disimpegna malaccio (Lucumi 6,5: Roccioso e puntuale nel chiudere gli attaccanti avversari)

Fabbian 8: Rischia di sbloccarla dopo una manciata di minuti con un tiro velenoso dalla distanza. Poi, al 56’, sfugge come una faina alle maglie granata e deposita in rete il gol dell’1-0. Standing ovation per lui al momento del cambio (Moro: sv)

Aebischer 6+: Buona gara in fase di regia e soprattutto a livello di personalità. Sta diventando sempre più importante negli equilibri tattici della mediana petroniana. (Freuler 6+: Mette ordine fra le trincee del centrocampo)

Ndoye 6,5: Poco preciso, ma resta una spina nel fianco costante per la retroguardia ospite. Becca un giallo evitabile a tempo scaduto.

Ferguson 6,5: Classica gara di sacrificio per lo scozzese che si batte senza risparmiarsi.

Saelemaekers 6-: Ci mette l’anima, ma spesso sbaglia scelte. Deve tornare al meglio, perché c’è un gran bisogno del suo talento. Esce comunque tra gli applausi. (Urbanski sv)

Zirkzee 8: Lotta in mezzo alla difesa piemontese per 90 minuti, prima di trovare il guizzo vincente che chiude i giochi nei minuti di recupero. Ha qualcosa in più, ma non lo scopriamo certo ora.









Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori (80' Lykogiannis), Kristiansen (55' Lucumi); Fabbian (80' Moro), Aebischer (55'Freuler); Ndoye, Ferguson, Saelemaekers (69' Urbanski); Zirkzee. A disp. Bagnolini, Ravaglia, De Silvestri, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Torino (3-5-2): Gemello; Rodriguez, Buongiorno, Tameze (69' Vojvoda); Lazaro (75' Karamoh), Linetty (69' Gineitis), Ilic, Vlasic, Bellanova; Zapata (69' Pellegri), Sanabria. A disp. Milinkovic, Popa, Zima, Djidji, Antolini, Seck, Radonijc, Savva. All. Ivan Juric

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Del Giovane - Yoshikawa

IV Uomo: Tremolada

Var: Gariglio-Mazzoleni

Reti: 56' Fabbian, 91' Zirkzee

Ammoniti: 22' Kristiansen, 31' Fabbian, 38' Linetty, 62' Lazaro, 69' Bellanova, 74' Pellegri, 94' Ndoye

Espulsi:

Note: Spettatori 20.705