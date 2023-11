Verso Bologna-Torino, Motta: “Gara tosta, servirà il 200%”

Archiviata anche questa ennesima pausa dovuta agli impegni delle nazionali, è tempo di riallacciare il fil rouge con il massimo campionato italiano di calcio. Avversario di questa 13a giornata, il roccioso Torino guidato da Ivan Juric, reduce da tre risultati utili consecutivi e voglioso di risalire la classifica dall’undicesimo posto in graduatoria.

La grinta dell’ex compagno

Come sempre, a presentare la sfida ormai alle porte ci ha pensato il tecnico dei rossoblù Thiago Motta, intervenuto ai microfoni della sala stampa di Casteldebole nel consueto appuntamento dell’antivigilia: “Giocheremo con la nostra solita filosofia, contro una buonissima squadra guidata da un allenatore molto capace”, ha attaccato il mister felsineo. “Un avversario molto aggressivo, che lotta duro su ogni pallone e chi ti salta addosso senza lasciarti spazio”. Un atteggiamento che ricalca esattamente la personalità del suo allenatore, che fu ex compagno di squadra proprio di Thiago Motta ai tempi del Genoa nella stagione 2008-2009: “Siamo stati in camera insieme e ci conosciamo bene. Eravamo complementari in campo e lui è sempre stato un trascinatore. Il classico che non voleva perdere nemmeno le partitelle di allenamento e questo è quello che trasmette ai suoi dalla panchina. Sappiamo che non sarà facile”.

Vincere per il popolo rossoblù

Ostacolo di grande spessore, dunque, ma che non distoglie Thiago Motta dall’obiettivo dei tre punti: “Per portarla a casa dovremo dare il 200%. Dovremo fare uno sforzo in più, soprattutto per ripagare la fiducia dei nostri tifosi che verranno in tantissimi al Dall’Ara, nonostante il freddo e nonostante sia un lunedì sera”.