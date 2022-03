Bologna-Torino, le probabili formazioni: out Arnautovic, chiamata per Raimondo

Dopo il pareggio contro la Salernitana il Bologna torna al Dall’Ara per affrontare il Torino di Ivan Juric. I rossoblù cercheranno i tre punti per agganciare e superare i granata, sfatando anche la tradizione di quattro pareggi consecutivi nelle ultime gare al Dall’Ara tra queste due squadre. Il Toro non vince da cinque partite, in cui ha collezionato solamente due punti, mentre il Bologna sembra finalmente aver ritrovato il bandolo della matassa dopo la vittoria contro lo Spezia e il punto di Salerno.

Bologna-Torino, le scelte dei due allenatori

Assente Arnautovic, Mihajlovic potrebbe proporre il tridente composto da Barrow, Falcinelli e Sansone, confermando così Soriano in coppia con Schouten sulla mediana. Difficile l’impiego dal primo minuto di Falcinelli, così come quello di Raimondo. Per il resto della formazione ci sono pochi dubbi: Hickey e l’ex De Silvestri sulle corsie laterali, terzetto di difesa davanti a Skorupski con Soumaoro, Medel e Theate.

Nel Torino torna Mandragora dopo la squalifica, così come Belotti che sembra aver recuperato definitivamente. Cambio in porta: Milinkovic è assente per un problema al dito, al suo posto ci sarà Berisha. In dubbio anche Lukic alle prese con l’influenza.

Bologna-Torino, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Sansone; Barrow.

A disposizione: Bardi, Molla, Bonifazi, Binks, Dijks, Kasius, Mbaye, Aebischer, Svanberg, Viola, Falcinelli, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvooda; Pobega, Brekalo; Belotti.

A disposizione: Gemello, Buongiorno, Izzo, Djidji, Ansaldi, Linetty, Lukic, Warming, Aina, Seck, Sanabria, Pjaca.

Allenatore: Ivan Juric.