Bologna-Torino, le probabili formazioni: Arnautovic e Schouten convocati

Lunch match per il Bologna che domenica 6 novembre alle ore 12.30 affronterà il Torino tra le mura amiche del Dall’Ara. Ancora assenti Kasius e Bonifazi, Thiago Motta ritrova Arnautovic e Schouten. Nel Toro squalificato l’allenatore Ivan Juric, al suo posto ci sarà il vice Paro. Assenti anche Linetty per squalifica e Sanabria e Aina per infortunio.

Bologna-Torino, le scelte dei due allenatori

Non dovrebbe esserci nessuna sorpresa tra le fila dei rossoblù: Skorupski in porta, Posch e Cambiaso laterali, Soumaoro e Lucumì coppia centrale. In mediana Medel e Ferguson, con Schouten inizialmente dalla panchina, così come Orsolini dovrebbe lasciare ancora una volta spazio ad Aebischer sulla destra. Completano il reparto d’accatto Dominguez, Barrow e Arnautovic, con Zirkzee che torna in panchina.

Nel Torino Buongiorno favorito su Rodriguez, in attacco Vlasic e Miranchuk alle spalle di Pellegri.

Bologna-Torino, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Schouten, Soriano, Vignato, Sansone, Orsolini, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri.

A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Rodriguez, Zima, Adopo, Vojvoda, Seck, Karamoh, Garbett, Radonjic.

Allenatore: Matteo Paro.

Arbitro: Giua di Olbia.

Assistenti: Dei Giudici, Garzelli.

IV Uomo: Chiffi.

VAR: Nasca.

AVAR: Banti.