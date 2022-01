Bologna, altri tre giocatori positivi al Covid

Sembra sempre lontana la luce in fondo al tunnel per il Bologna che ha iniziato nel peggiore dei modi il suo 2022. Dopo i casi Covid della scorsa settimana, la partita rinviata contro l’Inter e il burrascoso comunicato di ieri contro la decisione della Lega di spostare Cagliari-Bologna a martedì 11, a Casteldebole oggi sono state rilevate altre tre positività: si tratta di Amey, Bartha e Urbanski.

Tutti e tre sono giovani della Primavera aggregati più o meno in pianta stabile in Prima Squadra. Naturalmente non sono tre titolari della squadra di Mihajlovic, ma la loro positività al Covid è il segnale di un focolaio che fatica a spegnersi. L’unica buona notizia per il momento è il recupero di Dijks, arruolabile per la trasferta sarda.

Foto Bologna FC