Bologna FC: ora testa all’Udinese

Smaltita la sbornia post successo capitolino, il Bologna ha ripreso oggi la preparazione in vista della sfida casalinga contro l’Udinese in programma domenica 28 alle ore 15. Sotto il plumbeo cielo bolognese, questa mattina, il gruppo si è allenato diviso in due tronconi, con i titolari di Roma impegnati in una seduta di scarico, mentre gli altri hanno svolto una prima parte dedicata all’atletica e poi una partitella a campo ridotto. Odgaard e ovviamente il lungodegente Soumaoro, invece, hanno svolto lavoro specifico differenziato.

Una gara da non sottovalutare

I friulani, che all’andata stesero i rossoblù con un sonoro 3-0 interno, hanno cambiato molto rispetto a quel 30 dicembre 2023 e al momento si ritrovano pericolosamente invischiati nella spietata lotta per non retrocedere. Il claudicante andamento in campionato dei bianconeri, infatti, ha portato la dirigenza ad optare per un drastico avvicendamento alla guida tecnica, con Fabio Cannavaro che avrà il faticoso compito di traghettare Lucca e compagni fuori dal pantano delle ultime posizioni in questo rush finale primaverile. Prima di giungere sotto le Due Torri, però, l’Udinese sarà chiamata domani sera a recuperare quella famosa manciata di minuti contro la Roma di De Rossi, ricominciando la gara dal punteggio di 1-1 dopo la giusta sospensione scaturita a causa di un malore accusato da Evan N’Dicka attorno al 70°. Un risultato che, dovesse mantenersi intatto fino al triplice fischio, consentirebbe ai padroni di casa di salire a 29 punti (+1 sul Frosinone terzultimo) e, contemporaneamente, ai giallorossi di avvicinarsi nuovamente ai felsinei issandosi a quota 56. Inutile dirlo: una vittoria dei padroni di casa sarebbe oro colato per la compagine emiliana, ma è sempre buona norma pensare alle proprie mura senza mai perdersi troppo in fantomatici calcoli aritmetici.

Caccia al biglietto

Intanto, in città, la “febbre rossoblù” continua ad essere altissima e, ancora una volta, il Dall’Ara viaggia spron battuto verso l’ennesimo sold out stagionale. Al momento, infatti, per la gara contro la formazione friulana la Kids Stand e la Curva San Luca risultano già esaurite e per questa penultima partita interna (l’ultima sarà con la Juve, alla 37a giornata nel weekend del 18-19 maggio), è già stata abbondantemente superata quota 23.000 spettatori. Per tutti coloro ancora alla ricerca di un tagliando, invece, ecco tutte le info disponibili sul sito ufficiale del Bologna Football Club 1909.