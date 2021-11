Bologna-Venezia, le probabili formazioni: out De Silvestri, gioca Skov Olsen

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Il Bologna, reduce dalla vittoria di Marassi contro la Sampdoria, affronterà al Dall’Ara il Venezia, vittorioso nell’ultima casalinga contro la Roma. A dirigere la gara ci sarà Daniele Chiffi della Sezione di Padova.

Bologna-Venezia, le scelte degli allenatori

Sinisa Mihajlovic, diventato ufficialmente da pochi giorni cittadino onorario di Bologna, dovrà fare a meno di Lorenzo De Silvestri, uscito malconcio dal Ferraris: l'esterno ha rimediato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra e sarà lontano dal campo per circa tre settimane. Al suo posto giocherà con ogni probabilità Skov Olsen, mentre sulla sinistra Hickey è senza dubbio il titolare in questo momento. In difesa rientra Bonifazi, ma la linea composta da Soumaoro, Medel e Theate è intoccabile. Prima convocazione per Viola, che partirà dalla panchina nonostante i problemi alla caviglia di Svanberg. A completare la mediana ci sarà Dominguez, mentre davanti confermatissimo il trio Soriano, Barrow e Arnautovic.

Poche sorprese anche tra le fila del Venezia: l’unico cambio rispetto all’undici che ha battuto la Roma dovrebbe essere Tessmann, in vantaggio su Vacca, al posto dell’acciaccato Crinigoj.

Bologna-Venezia, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bonifazi, Dijks, Mbaye, Binks, Viola, Vignato, Cangiano, Orsolini, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine.

A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Modolo, Heymans, Crinigoj, Johnsen, Vacca, Schnegg, Peretz, Sigurdsson, Henry, Forte.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Liberti, Baccini.

IV: Meraviglia.

VAR: Ghersini.

AVAR: De Meo.

Foto Bologna FC