Verso Bologna-Verona di Coppa Italia, Motta: “Vogliamo fare una grande prestazione”

Accantonato momentaneamente il campionato con il prezioso pareggio conquistato in quel di Sassuolo, il Bologna si appresta a sfidare l’Hellas Verona nell’incontro valido per i Sedicesimi di Finale di questa Coppa Italia 2023-2024. Una partita da dentro o fuori, che consentirà alla vincente di staccare il pass valido per avanzare agli Ottavi di Finale, dove di fronte si troverà l'Inter Campione in carica diretto dal tecnico Simone Inzaghi.

Le parole di Motta in conferenza

Alla vigilia della partita, come sempre, è toccato a Thiago Motta introdurre la sfida contro la formazione veneta. “Conosciamo bene il Verona e il loro modo di affrontare la gara. Sono capaci di mettere in difficoltà chiunque e noi dovremo aiutarci e provare ad imporre il nostro gioco. L’obiettivo è dare il massimo per passare il turno”. Come spesso accade in questi casi, generalmente si parla di “turnover” ma Motta è apparso piuttosto ermetico sull’argomento (“Infortunati esclusi, possono giocare tutti perché sono ragazzi giovani e con grande cultura del lavoro”), sbottonandosi solo un pochino sul capitolo portiere a domanda specifica: “Skorupksi? È un giocatore decisivo e lo ha dimostrato. Domani vedremo tra lui e Ravaglia chi scenderà in campo”.

Rotazioni un po’ forzate

Venendo al campo (e detto che Motta non si è lasciato sfuggire praticamente nulla sull’ipotetico undici titolare, al di là del possibile cambio fra i pali), di sicuro il Bologna dovrà rinunciare al contributo di un trittico di giocatori usciti un po’ malconci dal derby di Reggio Emilia. Stiamo parlando in primis di Oussama El Azzouzi, che ha riportato una lesione di secondo grado del gracile destro (infortunio che lo terrà fuori per le prossime tre settimane), mentre le condizioni di capitan Lorenzo De Silvestri - che nel corso del match contro il Sassuolo ha riportato un problema al flessore sinistro - saranno valutate nei prossimi giorni. Assente dalla lista dei convocati, infine, anche il centrale olandese Sam Beukema, infortunatosi durante il riscaldamento prepartita e sostituito dal primo minuto da Kevin Bonifazi.